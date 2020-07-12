علي جمعة: علينا أن نفهم الدين بعمق كما فعل أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان لنا اسوة في كل شيء، كتجارته على سبيل المثال؛ علمنا منها الصدق والأمانة وغير ذلك الكثير، مؤكدًا: «نحن أمرنا أن نتبع النبي ونسير على نهجه بشروط، فهناك ما هو واجب ونافلة ومندوب ومباح، ولكلٌ بيانه».
وأضاف « جمعة» خلال لقائه ببرنامج « من مصر» المذاع على فضائية «cbc» أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أكل الدباء - وهي الكوسة-،إذًا أكلها مباح، لكنه لم يأكل الملوخية، لأنها لم تكن موجودة في هذا الزمن، فهل يمكن أن نحرمها أم أنها مباحة بأصل الدين؟!.
وأكد عضو هيئة كبار العلماء أنه يجب علينا أن نفهم ديننا بعمق كما فهم الأولون كالأمام مالك والشافعي والبيهقي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم الكثير ممن أناروا لنا وأوضحوا كيفية التفكير المستقيم، والذي نخاف من عدمه وما يؤدي إليه من مقاصد ومالات ينفرط بها الحال.
وأشار المفتي السابق إلى أن النبي- صلى الله عليه وسلم- بين لنا كيفية السلم والحرب والتفاوض، فعندما ذهب - عليه الصلاة والسلام- إلى صلح الحديبية بعد أن سمع أن مكة وخيبر في شمال المدينة سوف يطبقون عليها، فيما يسمى الآن بحركة الكماشة، فجانب يأتي من اليمين والآخر من الشمال ليطبقوا على المدينة ويقتلوا أهلها للتخلص من الإسلام، ففكر النبي وجمع المعلومات، منبهًا: « تفكيره - عليه الصلاة والسلام- فعل، فيجب أن نتبعه في ذلك، وفعلنا ذلك؛ فتجد عندنا أجهزة لجمع المعلومات، وهذا ما علمه لنا النبي، حتي نتخذ القرار السليم».
وأوضح الدكتور على جمعة أننا نستخلص من هذا المناهج، فبادر النبي - عليه الصلاة السلام- إلى عمرة الحديبية، فمنعه المشركون من هذه الشعيرة، فاتفق مع سهيل بن عمرو بعد محادثة طويلة أن مكة لا دخل لها بأي عدوان، وسيدنا عمر تعجل وقال: " لما نقبل الدنيئة في ديننا ولا نقاتلهم؟"، لكن النبي - صلى الله عليه وسلم- لم يرد سوى فك الحصار للحفاظ على أمن دولة المدينة، وفك حصار خيبر بالاستباق، فعلمنا كيف نتفاوض ونبني خططا استراتيجية تدرس في جامعات العالم.