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سيارات

عدم ملء خزان الوقود للآخر.. احذر ارتكاب هذه الأخطاء في فصل الصيف

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:32 م
احذر ارتكاب هذه
احذر ارتكاب هذه الأخطاء في فصل الصيف
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منة الله عبد الحميد

يقع قائد السيارة في بعض الأخطاء التي تؤدي إلى تلف السيارة خصوصًا في ظل درجات الحرارة التي تشهدها البلاد الآن.



ولكن هناك بعض الأشياء التي يغفل عنها قائد السيارة بعضها يمثل خطرًا حقيقيًا على صحتك وبعضها يمثل خطرًا على سيارتك.


لذلك يحذر موقع «صدى البلد» الإخباري من فعل هذه الأشياء في فصل الصيف.


1-  لا تتناول المياه الموجودة في السيارة إذا مر عليها بضعة أيام وهي متروكة في الشمس لفترات طويلة لأن الشمس تتفاعل مع البلاستيك المصنوع منه الزجاجة فتؤدي إلى الإصابة بالسرطانات وبعدة الأمراض وهي من أكثر الأخطاء شيوعًا.


2-  يغفل قائد السيارة عن هذا الخطأ وهو ترك قداحات السجائر داخل السيارة مما تؤدي على انفجارها بسبب صنعها من مواد
بلاستيكية لا تتحمل الحرارة وتضر بأضرار بالغة في السيارة.


 3-  خطورة ترك العطور والروائح الطيبة داخل السيارة خصوصًا لو كانت مصنوعة من أجسام معدنية، فهي تتمدد في الحرارة مما
يؤدي إلى انفجارها.


 4-  عدم ملئ خزان الوقود حتى النهاية
حتى لا تنفجر السيارة وهو إجراء احترازي لتفادي المشاكل.


 5-  التأكد من ضغط الإطارات لأن الحرارة الشديدة وسخونة الأسفلت يتسببان في تمديد الهواء داخل الإطارات، لذلك ينصح بقياس الضغط في منتصف السفر للحفاظ على سلامتك.

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