نواف عبد الصمد يخوض أولى تجاربه السينمائية

يخوض المصور الخليجي نواف عبدالصمد، أولى تجاربه السينمائية حيث سيشارك في فيلم "الراية" وهو فيلم تاريخي أكشن سيتم تصويره في عدة دول عربية منها مصر والأردن والكويت، ومن المقرر أن يعرض العمل من خلال منصة Netflix العالمية





وكانت التحضيرات للفيلم توقفت بسبب انتشار جائحة كورونا، والتي بسببها تم إيقاف التحضيرات واختيار أماكن التصوير المناسبة.





ويعتبر نواف عبدالصمد من أهم المصورين في تاريخ السينما والدراما الكويتية، حيث تم تكريمه من إدارة مهرجان «عيون السينمائي» كأفضل مصور عن مجمل أعماله التي ساهمت فى إثراء الشاشة الكبيرة فنيا.





كما تم اختياره ضمن فريق عمل أضخم مسلسل عربي طويل يتم تصويره حاليا في دبي بعنوان «الميراث» وهو إنتاج مشترك بين mbc وtwofour 54.



