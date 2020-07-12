أنت محتاج دعم؟.. الرئيس السيسى يوجه رسالة لوزير الرياضة على الهواء.. فيديو

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسى لشرح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالتزامن مع تفقد الرئيس السيسى للملاعب الرياضية ضمن المرحلة الثالثة من مشروع مدينة الأسمرات.





ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، سؤالا لوزير الشباب والرياضة قائلا: "انت محتاج دعم ؟ ليجيبه الوزير: "لا يا فندم شكرا مش عايز".





يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح صباح اليوم الأحد عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم آلاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.





ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و 176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.









وكان الرئيس السيسى قد تفقد فى يونيو الماضى 2020 مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.















