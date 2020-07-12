الجزار: 318 مليار جنيه تكلفة إعادة تطوير 132 منطقة عشوائية.. تفاصيل





وأوضح الجزار لـــ"صدى البلد"، أن مساحة هذه المناطق الإجمالية يبلغ نحو 152 ألف فدان تقريبا.





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وأضاف وزير الإسكان، أنه تم تنفيذ أعمال التطوير بـ53 منطقة منها بمساحة 4616 فدانًا، وجارٍ تنفيذ أعمال التطوير بـ79 منطقة بمساحة 6941 فدانًا.





وأشار، إلى أن التكلفة الإجمالية للتطوير تصل إلى 318 مليار جنيه، لرفع كفاءة البنية الأساسية، وذلك إلى جانب مشروعات تطوير الأسواق العشوائية، والتى يبلغ عددها 1105 أسواق، بها 306313 وحدة، حيث تم تطوير 20 سوقًا بها 3033 وحدة، وجارٍ تطوير 20 سوقًا أخرى، بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه.

