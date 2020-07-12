الرئيس السيسي: لا ترخيص للسيارات إلا بعد تحويلها لغاز.. قروض بفائدة صفرية لأصحابها.. برلمانيون: يساهم في نظافة البيئة من التلوث.. ويقلل الاستيراد ويوفر العملة الصعبة

فرج عامر يكشف مزايا تحويل السيارات الجديدة للغاز الطبيعي

صناعة البرلمان تكشف موقفها من إلزام السيارات الجديدة بالترخيص باستخدام الغاز الطبيعي

أبرزها هبوط أسعار السلع.. اقتصادية النواب تكشف فوائد تحويل السيارات من الوقود للغاز









أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ضرورة إلقاء الضوء على مبادرات الدولة فيما يتعلق بتوفير السلع وتخفيض أسعارها، لافتًا إلى أن مبادرات الدولة لا تمس طبقات محدودي الدخل فقط، ولكن تمس الطبقات التي في أول سلم الطبقة المتوسطة.

المشروعات القومية وقال الرئيس السيسي، أثناء افتتاح عدد من: "اللى عنده عربية بتكلفة مصاريف كتير.. نقول له هنقدر نساعدك تاخد قرض بأقل تكلفة ممكنة، بس يا ريت العربية دى تكون مجهزة بالغاز لأنها توفر نصف تكاليف الوقود، وهذا الأمر ينطبق على الميكروباص أو العربات الملاكى أو التاكسي".





وحول هذا الأمر، استطلع موقع صدى البلد، الأخباري آراء عدد من نواب البرلمان بلجنتى الصناعة والشئون الاقتصادية، الذين أكدوا جميعا، أن الرئيس السيسى دائما يفكر فى أفكار تجعل البلد تتقدم إلى الأمام، موكدين: أ ن استخدام الغاز الطبيعى له فوائد عديدة أبرزها تخفيض أسعار السلع والمنتجات حيث أن السلع والمنتجات يرتفع سعرها وارتفاع سعر المواد البترولية المستوردة على حسب السعر العالمي للنفط.





أشاد المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان بما أعلن عنه الرئيس السيسى خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية بشأن إلزام السيارات الجديدة بالترخيص باستخدام الغاز الطبيعي .





وأشار عامر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن ذلك يؤكد أن الرئيس السيسى دائما يفكر فى أفكار تجعل البلد تتقدم إلى الأمام، مؤكدا أن إعتماد السيارات الجديدة على الغاز الطبيعى يوفر البترول ويقلل من المبالغ المالية التى نستوردها به من الخارج.





كما أوضح رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان أن اعتماد السيارات الجديدة على الغاز الطبيعى سيساعد فى إستغلال أمثل للغاز الطبيعى، كما أنه يساهم فى نظافة البيئة من التلوث الناتج عن عوادم السيارات التى تعتمد على البنزين.





كما أشاد حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلقاء الضوء على مبادرات الدولة فيما يتعلق بتوفير السلع وتخفيض أسعارها، إضافةً إلى عدم ترخيص السيارات، إلا بعد تحويلها للغاز بـ قروض بفائدة صفرية لأصحابها.

وقال "السيد"، لـ"صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يشجع المواطنين على استخدام الغاز الطبيعي بدلًا عن مشتقات المواد البترولية المستوردة من الخارج، مؤكدًا أن استخدام الغاز الطبيعى له فوائد عديدة أبرزها تخفيض أسعار السلع والمنتجات حيث أن السلع والمنتجات يرتفع سعرها وارتفاع سعر المواد البترولية المستوردة على حسب السعر العالمي للنفط.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن اعتماد مصر على الغاز الطبيعى أيضا يقلل نسبة الاستيراد من الخارج ويوفر العملة الصعبة فضلا أن الغاز الطبيعى صديق للبيئة ولا يوجد به أضرار على صحة المواطن، مطالبًا بتوفير محطات الوقود مجهزة لشحن العربيات الغاز خاصة على الطرق الطويلة.





وقال النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى عرض دراسة إلزام السيارات الجديدة بالترخيص باستخدام الغاز الطبيعي ، مشيرا إلى أنه يتوقع تنفيذ ذلك على المدى الطويل.





وأكد البطيخى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن اعتماد السيارات الجديدة على الغاز الطبيعى سيوفر فى ميزانية الدولة، لأننا دولة مستوردة للبترول، كما أن الغاز الطبيعى منتج محلى ولا يجعلنا نستهلك.





كما أوضح عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن سيارات الغاز ستكون صديقة للبيئة وتوفر مناخ صحى، مما ينعكس على ميزانية وزارة الصحة، مشيرا إلى أنها خطوة تتجه لها كل دول العالم من خلال إنتاج سيارات تعمل بالكهرباء والغاز.





وتابع: "ستكون هناك صعوبات لو تم تحويل استخدام السيارات بالغاز الطبيعى قريبا لأن هناك مشكلة تتعلق بوجود مصانع ووكلاء لديهم مخزون من السيارات لن يستطيعوا التصرف فيها، إلا أن الحكومة ستتدخل لحل هذه المشكلة إذا حدثت".





كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد ضرورة إلقاء الضوء على مبادرات الدولة فيما يتعلق بتوفير السلع وتخفيض أسعارها، لافتًا إلى أن مبادرات الدولة لا تمس طبقات محدودي الدخل فقط، ولكن تمس الطبقات التي في أول سلم الطبقة المتوسطة.





وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية: "اللى عنده عربية بتكلفه مصاريف كتير.. نقول له هنقدر نساعدك تاخد قرض بأقل تكلفة ممكنة، بس يا ريت العربية دى تكون مجهزة بالغاز لأنها توفر نصف تكاليف الوقود، وهذا الأمر ينطبق على الميكروباص أو العربات الملاكى أو التاكسي".





وطالب الرئيس، الحكومة والبنوك بإتاحة ذلك بفائدة مخفضة، مضيفًا أن تحويل مليون مركبة من بنزين لغاز يتكلف 8 مليارات جنيه، ووجه حديثه لوزير المالية قائلًا: "يا وزير المالية إنت بتخاف على الفلوس أوى.. مليون عربية تتحول من بنزين لغاز بتكلف 8 مليارات جنيه.. لو عاوزين الناس تيجى معاكم لازم تنزلوا للناس أكتر من كدا.. طيب ما فائدة صفرية لو أمكن ببرامج محددة".





وشدد الرئيس السيسي على أن من حقوق الدولة إلزام السيارات الجديدة بالترخيص باستخدام الغاز الطبيعي، متابعا: "عربيات البنزين الجديدة لن ترخص إلا بالغاز ومن حقنا كدولة ننظم ونحافظ على بلدنا والمواد اللى في بلدنا تستخدم".





ووجه الرئيس حديثه لوزير المالية الدكتور محمد معيط قائلا: "خلى قلبكم جامد وساعدوا الناس".