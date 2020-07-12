ربنا يحفظك يا ساندي .. الرئيس السيسي يكتب تذكارا لطفلة بحضانة الأسمرات









وكتب الرئيس السيسي للطفلة: "بنتي ساندي.. ربنا يحفظك"، وقال الرئيس ضاحكًا لأحد الأطفال: "ليه مش قاصص شعرك".









واستمع الرئيس السيسي لقصيدة في حب مصر من إلقاء طفل من أطفال حي الاسمرات، ودخل الرئيس ببهجة أحد الفصول على الأطفال، وألقى التحية عليهم: "صباح الخير عليكوا"، وشجعهم، وسأل الأطفال عن حبهم للحي وكيف يقضون يومهم في الحضانة.









ويضم حي الأسمرات 12 حضانة لبناء الاطفال وتربيتهم على القيم والأخلاق والمبادئ لانهم جيل المستقبل.

كتب الرئيس عبد الفتاح السيسي تذكارا لطفلة من أطفال حضانة بحي الأسمرات، وذلك أثناء جولته التفقدية في الحي بمرحلته الثالثة مع وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج.