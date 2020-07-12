جهودا مضنية لسرعة الانتهاء من تبريد حريق سوق توشكى فى حلوان.. فيديو وصور

يبذل رجال الحماية المدنية بالقاهرة جهودا مضنية لسرعة الانتهاء من عمليات تبريد حريق سوق توشكى فى حلوان، حيث أتت النيران على محتويات السوق بالكامل وتم تدمير كل المحلات والأكشاك به والبضائع.





تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق كبير داخل سوق توشكى بجوار مترو انفاق حلوان.









على الفور تم توجيه ١٥ سيارة إطفاء إلى مكان البلاغ، وتبين أن النيران دمرت كل المحلات التجارية والأكشاك دون إصابات.





وقد تسبب تصاعد أعمدة الدخان التى غطت سماء المنطقة فى إحداث حالة من الفزع لدى الأهالى.





ويبذل رجال الحماية المدنية جهودا مضنية لسرعة محاصرة كرات اللهب التى انتشرت بصورة كبيرة نتيجة وجود كميات هائلة من المواد سريعة الاشتعال والانتهاء من عمليات التبريد.