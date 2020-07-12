AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات الأحد

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:02 م
عملات أجنبية
عملات أجنبية
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار الدولار و العملات الأجنبية  مقابل الجنيه خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 12  يوليو 2020 ، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي. 

وبلغ سعر الدولار الأمريكي 15.94 جنيها للشراء و 16.04 جنيها للبيع. 

اقرأ أيضًا:

وسجل سعر اليورو 17.94 جنيها للشراء و18.16 جنيها للبيع.

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.03 جنيها للشراء و 20.31 جنيها للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى 16.90 جنيها للشراء، و 17.08 جنيها للبيع.

وسجلت كورنا سويدية عند 1.71 جنيها للشراء و1.74 جنيها للبيع.

العملات الآسيوية 

سجل 100 ين يابانى سعر 14.86 جنيها للشراء و 15.03 جنيها للبيع.

واستقر اليوان الصينى عند 2.26 جنيها للشراء و2.29 جنيها للبيع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر العملات الأجنبية اليوم الأحد 3-5-2020

الدولار بـ 16.23 جنيه.. سعر العملات الاجنبية السبت 6-6-2020

الدولار ب 16.25 جنيه .. سعر العملات الأجنبية بالختام اليوم 7-6-2020

الدولار بـ 16.21 جنيه.. سعر العملات الأجنبية بالختام اليوم 14-6-2020

الدولار بــ16.20 جنيه.. سعر العملات الأجنبية بختام اليوم 26-6-2020

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد 5-7-2020

ترشيحاتنا

رسميا .. رامي إبراهيم يجدد تعاقده لـ موسمين مع سلة الاتحاد السكندري

روسيا تعلن عن نجاح اختبارات أول لقاح مضاد لفيروس كورونا في العالم

النيابة تصدر 4 قرارات بعد السيطرة على حريق هائل في سوق توشكى بحلوان

بـ الأبيض الشفاف.. عائشة بن أحمد بإطلالة تكشف جمالها على البحر

اللي عايز يجرب يقرب.. ناجي شهود يكشف الرسائل وراء حسم 2020

3 توابل خارقة .. خليط هائل لعلاج التهاب الحلق والكحة وطرد البلغم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الشبيكة.. أنابيلا هلال تبهر جمهورها بإطلالة لافتة

أهمها تعزيز المناعة وصحة الدماغ.. فوائد هائلة للعنب على الصحة

كريم فهمي يكشف عن لياقته البدنية في أحدث ظهور.. والجمهور: نلاقي زيك فين يا مراد