أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات الأحد

ننشر أسعار الدولار و العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 12 يوليو 2020 ، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي.
وبلغ سعر الدولار الأمريكي 15.94 جنيها للشراء و 16.04 جنيها للبيع.
واستقر اليوان الصينى عند 2.26 جنيها للشراء و2.29 جنيها للبيع.
وبلغ سعر الدولار الأمريكي 15.94 جنيها للشراء و 16.04 جنيها للبيع.
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وسجل سعر اليورو 17.94 جنيها للشراء و18.16 جنيها للبيع.
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.03 جنيها للشراء و 20.31 جنيها للبيع.
وسجل الفرنك السويسرى 16.90 جنيها للشراء، و 17.08 جنيها للبيع.
وسجلت كورنا سويدية عند 1.71 جنيها للشراء و1.74 جنيها للبيع.
العملات الآسيوية
العملات الآسيوية
سجل 100 ين يابانى سعر 14.86 جنيها للشراء و 15.03 جنيها للبيع.
واستقر اليوان الصينى عند 2.26 جنيها للشراء و2.29 جنيها للبيع.