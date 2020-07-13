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برلمان

برلمانى: افتتاح مستشفى الخانكة المركزى ومحطة مياه سرياقوس الجديدة نهاية الشهر الجارى

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:56 ص
النائب رضوان الزياتى
النائب رضوان الزياتى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب رضوان الزياتى ، عضو مجلس النواب عن دائرة الخانكة أنه من المقرر ان يتم افتتاح مستشفى الخانكة المركزى خلال نهاية شهر يوليو الجارى ، بعد الإنتهاء من تطويرها وتزويدها بكل التخصصات ، مشيرا إلى أن تكلفتها وصلت إلى 200 مليون جنيه.

كما أكد الزياتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه تم الإنتهاء أيضا من محطة مياه سرياقوس الجدية بالخانكة والتى تبلغ سعتها 175 لتر فى الثانية ، والتى تخدم أكثر من نصف مليون نسمة.

واشار إلى أن شركة المقاولين العرب بدأت إجراءات تسليم المحطة للجهاز التنفيذى لمشروعات المياه والصرف الصحى بالقاهرة الكبرى ،ومن المقرر ان يتم إفتتاح المحطة نهاية شهر يوليو الجارى أيضا.

وأوضح عضو مجلس النواب عن دائرة الخانكة أن مستشفى الخانكة المركزى ومحطة مياه سرياقوس الجديدة بالخانكة كانت من المشروعات المتأخر تنفيذها فى دائرة الخانكة ، والتى تقدم بطلبات إحاطة للمسئولين لسرعة الإنتهاء منها ، وتم الإستجابة على الفور.
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