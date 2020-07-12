سيارات Jeep تفوز بنصيب الأسد في جوائز مجلة OFF ROAD للعام الجاري

سيطرت سيارات موديلات Jeep مرة أخرى ، على الجوائز المرموقة من مجلة OFF ROAD الألمانية المتخصصة وفق اختيارات القراء، حيث حصلت العلامة التجارية على خمسة أوسمة شرف في الجوائز ، بعد أن طُلب من القراء اختيار أفضل سيارات الدفع الرباعي وسيارات الـ SUV في السوق من مجموعة واسعة من الاختيارات بين 248 طرازًا من 13 فئة.









الفوز الكبير كان من نصيب سيارة جيب رينيجيد التي توجت "أفضل سيارة SUV مدمجة" (الفئة D) للعام السادس على التوالي، متخطية 19 طرازًا آخر للاحتفاظ باللقب، لتؤكد رينيجيد على ريادتها لتلك الفئة من سيارات SUV جنبًا إلى جنب مع تصميم جيب المميز.









وفي الوقت نفسه، تم تصنيف سيارة جيب جراند شيروكي الرائدة كأفضل سيارة فاخرة على الطرق الوعرة، وكانت في المرتبة الثانية بشكل عام في فئة السيارات الفاخرة على الطرق الوعرة (الفئة B).









وحققت جيب رانجلر الشهيرة المرتبة الثانية في سيارات الطرق الوعرة من (الفئة A)، حيث حصلت على 28.4% من أصوات القراء، بفارق 0.6% فقط عن المركز الأول ومتقدمة عن المركز الثالث بفارق 15.1%.









وقبل وقت طويل من ظهورها الأول في السوق الأوروبية، احتلت سيارة جيب جلادياتور الجديدة كليًا المرتبة الثانية بين سيارات البيك أب من (الفئة C).









وتجدر الإشارة إلى أن جوائز مجلة OFF ROAD بدأت في عام 1982، مما منح القراء المحبين للمجلة المتخصصة في سيارات الدفع الرباعي الفرصة للتصويت لسياراتهم المفضلة، وفي نسخة هذا العام 2020 من المسابقة شارك 41.500 قارئ في التصويت لاستطلاعات مجلة OFF ROAD، وستنشر النتائج في النسخة المطبوعة من المجلة لشهر أغسطس القادم والتي ستطرح بالأسواق منتصف الشهر الجاري.