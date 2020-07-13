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برلمان

برلمانى يطالب المواطنين بمحاربة الأسواق العشوائية بالاستغناء عن شراء سلعها

الإثنين 13/يوليه/2020 - 06:02 ص
أسواق عشوائية
أسواق عشوائية
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معتز الخصوصى
قال النائب سمير البطيخى ، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية أننا نواجه مشكلة كبيرة فى مصر بخصوص إشغالات الطريق التى تتسبب فيها الأسواق العشوائية ، والتى تؤدى إلى إعاقة المرور.

وأضاف البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : حينما يحدث حريق أو تأتى سيارة إسعاف لاتستطيع المرور بسبب إشغالات الطريق التى تتسبب فيها الأسواق العشوائية ، مشيرا إلى أننا لدينا 100 سوق عشوائى بالإسكندرية.

واقترح عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية على المواطنين الإستغناء عن شراء أى سلع من الاسواق العشوائية ، فى ظل تعطيلهم للمرور وإشغالهم للطريق.

وتابع: حينما يجد أصحاب الأسواق العشوائية انخفاض شراء سلعهم ، سيجعلهم يلجأوا إلى الطرق القانونى من خلال تأجير محال لعرض سلعهم.
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