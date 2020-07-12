وزير الشباب والرياضة: نجحنا في تغطية تكاليف الوزارة من الموارد الذاتية بقيمة مليار و600 مليون جنيه.. تطوير 9 ملاعب مفتوحة في الأسمرات.. والمدينة الشبابية تخدم المقطم والمعادي ..فيديو

وزير الشباب والرياضة:

ومراكز الشباب التابعة للوزارة، وهو أن يكون هناك جزء حكومي وإشراف من الوزارة ولكن بدعم وتمويل مستثمرين ورجال أعمال يكون لهم نسب انتفاع متفق عليها وجزء من الإدارة، لتحقيق استفادة للجانبين.

وتابع: "أصبح لنا كلمة فى الاقتصاد المصرى من خلال التفكير فى تغطية تكاليف ما نديره، والدخول بالمنتج المصرى بالاستثمار فى العالم الخارجى، ونضخ فى مراكز الشباب سلسلة أفرع وتطوير الاستادات على مستوى المحافظات وتطوير المدن الشبابية وبيوت الشباب ومنتديات الشباب"، منوهًا أنه تم

وتابع: "أصبح لنا كلمة فى الاقتصاد المصرى من خلال التفكير فى تغطية تكاليف ما نديره، والدخول بالمنتج المصرى بالاستثمار فى العالم الخارجى، ونضخ فى مراكز الشباب سلسلة أفرع وتطوير الاستادات على مستوى المحافظات وتطوير المدن الشبابية وبيوت الشباب ومنتديات الشباب"، منوهًا أنه تم تدشين منظومة جديدة في الأندية ومراكز الشباب التابعة للوزارة، وهو أن يكون هناك جزء حكومي وإشراف من الوزارة ولكن بدعم وتمويل مستثمرين ورجال أعمال يكون لهم نسب انتفاع متفق عليها وجزء من الإدارة، لتحقيق استفادة للجانبين.

أن الوزارة لن تخل بالخدمة الموجودة لقطاعات الشباب، وخطتنا الرياضية لتطوير القطاع الرياضى قائمة.

قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد أن وزارة الشباب والرياضة من الوزارات المهمة التى يجب أن تقوم بدورها، مضيفًا: "حاولنا أن نلحق بركب التطوير، ووضعنا الرياضة المصرية فى الدخل القومى بتأثيرها فى المعدلات الرقمية، مؤكدًا

قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد أن وزارة الشباب والرياضة من الوزارات المهمة التى يجب أن تقوم بدورها، مضيفًا: "حاولنا أن نلحق بركب التطوير، ووضعنا الرياضة المصرية فى الدخل القومى بتأثيرها فى المعدلات الرقمية، مؤكدًا أن الوزارة لن تخل بالخدمة الموجودة لقطاعات الشباب، وخطتنا الرياضية لتطوير القطاع الرياضى قائمة.

وأشار إلى أنه منذ 2014 حتى الآن تم الاعتماد على النجيل الصناعي في الملاعب، ولذلك جرى الاتفاق مع وزارة الإنتاج الحربي لإنشاء مصنع نجيل صناعي بتكنولوجيا ألمانية بحتة، ويتم إنتاج 7500 متر يوميًا لتغطية السوق المحلية، جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى عقد خلال افتتاح الرئيس السيسى لمشروع الأسمرات 3.

قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن مدينة الشباب والرياضة بمدينة الأسمرات ستخدم المقطم والمعادى وليس حى الأسمرات فقط، كما سيتم تطوير مراكز الشباب فى حى الأسمرات، لافتًا إلى أنه تم إقامة 4 ملاعب كرة قدم، و2 ملاعب، ومركز شباب الأسمرات حاز على اهتمام كبير وأقمنا مبنى الاطفال ومجمع حمامات السباحة.





وتابع أن المدينة الشبابية بالأسمرات تقام على 48 ألف متر وتم استثمار التوزيع السكانى بها بشكل عالى المستوى، وبها صالة للبلياردو وتنس الطاولة.





ووجه وزير الشباب والرياضة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه للقطاع الرياضى، مشيرًا إلى أنه تم تطوير 9 ملاعب مفتوحة فى حى الأسمرات، منوها إلى أن الوزارة تحاول خلق جيل آخر مختلف تماما تربويا وثقافيا.





وأضاف الدكتور أشرف صبحى،أننا نهتم بالمدينة الشبابية الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أنه فى العالم كله عندما نسعى لتسويق المدن يحدث ذلك من خلال المدن الشبابية والرياضية، مشيرًا إلى أن هذه المدينة من أهم أهدافها هى أنها أول مدينة نشأت بنسبة 98%، وتستضيف إحدى البطولات الكبرى لكرة اليد لذلك فهذا المكان سيشهد طرفة أخرى في الرياضة والثقافة.





وتابع نعول على أسلوب إداري مختلف للمنشآت الرياضية فى كل مكان نبنيه، وبدأنا فى بناء الطراز الحديث الذى قد يتخطى الجيل الخامس من المبتكرات التى يتم تطويرها فى المساحات بشكل لاحق.





وقال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن وزارة الشباب والرياضة من الوزارات المهمة التى يجب أن تقوم بدورها، مضيفًا: "حاولنا أن نلحق بركب التطوير، ووضعنا الرياضة المصرية فى الدخل القومى بتأثيرها فى المعدلات الرقمية".









وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة لن تخل بالخدمة الموجودة لقطاعات الشباب، وخطتنا الرياضية لتطوير القطاع الرياضى قائمة، مضيفًا "أصبح لنا كلمة فى الاقتصاد المصرى من خلال التفكير فى تغطية تكاليف ما نديره، والدخول بالمنتج المصرى بالاستثمار فى العالم الخارجى، ونضخ فى مراكز الشباب سلسلة أفرع وتطوير الاستادات على مستوى المحافظات وتطوير المدن الشبابية وبيوت الشباب ومنتديات الشباب".









وأوضح أن مصر تمتلك بنية رياضية بلغت 1025 من الوحدات الشبابية الرياضية، كما استطعنا تغطية تكاليف الوزارة من الموارد الذاتية بتكلفة مليار و600 مليون جنيه.



