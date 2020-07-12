آيات الجارحي تكتب عن «التحرش»

هو عبارة عن عبارات و أفعال ذات طابع جنسي ، تقوم بانتهاك مشاعر و جسد وخصوصيات شخص تجعله في حالة من عدم الاارتياح ، وعدم الأمان و الإهانه وصولًا للترويع والانتهاك .
- أين يمكن حدوث التحرش ؟
قد يحدث التحرش بجميع أشكاله في الأماكن العامة و الخاصة مثل أماكن العمل و في الشوارع ، في المدارس و في المواصلات العامة ـ المطاعم، و الجامعات وعبر الاإنترنت .
- أشكال التحرش
1-تعبيرات الوجه: عمل أي نوع من التعبيرات الوجهية التي تحمل اقتراحًا ذا نوايا جنسية .
2-الااهتمام غير المرغوب فيه: التدخل في عمل أو شؤون شخص ما من خلال السعي لاتصال غير مرحب به، الإلحاح فى طلب التعارف والاختلاط .
3-التحرّش عبر الإنترنت: القيام بإرسال التعليقات، الرسائل أو الصور والفيديوهات غير المرغوبة أو المسيئة أو غير اللائقة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.
4-المكالمات الهاتفية: عمل مكالمات هاتفية أو إرسال رسائل نصية تحمل اقتراحات أو تهديدات جنسية.
5-الملاحقة أو التتبع: تتبع شخص ما، سواء بالقرب منه أو من على مسافة، مشيًا أو باستخدام سيارة، بشكل متكرر .
بعض المعلومات التي تحتاجها لتعليم طفلك في عمر مبكر:
1- حذر طفلك من الجلوس في أحضان أي شخص مهما كان الوضع بما في ذلك الأعمام والأخوال.
2- تجنب ارتداء الملابس أمام طفلك او طفلتك عندما يبلغ من العمر عامين، تعلم ان تعطيهم مساحتهم الخاصة.
3- لا تسمح أبدًا لأي شخص بالغ بالإشارة لطفلك على أنه "زوجي " أو" زوجتي" او ملكيتي.
4- عندما يخرج طفلك للعب مع الأصدقاء تأكد من أن تبحث عن طريقة لمعرفة أي نوع من الالعاب يلعبون.
5- لا تجبر طفلك على زيارة أي شخص بالغ لست مرتاحا له و أيضا كن ملتزما إذا كان اصبح طفلك مولعا جدا بشخص بالغ معين.
6- بمجرد أن يتغير الطفل من طفل مفعم بالحيوية الى طفل انطوائي فقد تحتاج إلى أن تسأل بصبر الكثير من الأسئلة لطفلك.
7- قم بتعليم الاطفال البالغين بعناية عن القيم الصحيحة للجنس، إذا لم تفعل ذلك فسيعلمهم المجتمع القيم الخاطئة.
8- من المستحسن دائما أن تقوم بمراجعة الرسوم او الافلام التي اشتريتها للتو لهم قبل أن يبدأوا برؤيتها بأنفسهم.
9- تأكد من تفعيل الرقابة الأبوية الخاصة بك على التلفاز والهاتف.
10- علم أولادك البالغين من العمر 3 سنوات كيفية غسل أعضائهم الخاصة بشكل صحيح وتحذيرهم من عدم السماح لأي شخص أبدًا بلمس تلك المناطق من ضمنهم أنت.
11- ضع قائمة بالاشياء التي يمكن أن تهدد سلامة طفلك (وهذا يشمل الموسيقى والأفلام وحتى الأصدقاء والعائلات).
12- علم طفلك كيف يتصرف بين الزحام.
13- بمجرد أن يشكو طفلك من شيء معين او شخص، لا تلتزم الصمت حيال ذلك.
14- تناول القضية ومشاكلهم وأظهر لهم أنك تستطيع الدفاع عنهم .
التحرّش الجنسي لا يعتبر غلطة الشخص المتحرّش به أو المعتدى عليه أبدًا. فالتحرّش بأحدهم هو اختيار يتخذه المتحرّش بغض النظر عن ملابس الشخص المعتدى عليه أو تصرفاته، والتي لا يمكن أبدًا أن تستخدم كعذرٍ لتبرير التحرّش.