آيات الجارحي تكتب عن «التحرش»

هو عبارة عن عبارات و أفعال ذات طابع جنسي ، تقوم بانتهاك مشاعر و جسد وخصوصيات شخص تجعله في حالة من عدم الاارتياح ، وعدم الأمان و الإهانه وصولًا للترويع والانتهاك .









- أين يمكن حدوث التحرش ؟

قد يحدث التحرش بجميع أشكاله في الأماكن العامة و الخاصة مثل أماكن العمل و في الشوارع ، في المدارس و في المواصلات العامة ـ المطاعم، و الجامعات وعبر الاإنترنت .









- أشكال التحرش

1-تعبيرات الوجه: عمل أي نوع من التعبيرات الوجهية التي تحمل اقتراحًا ذا نوايا جنسية .

2-الااهتمام غير المرغوب فيه: التدخل في عمل أو شؤون شخص ما من خلال السعي لاتصال غير مرحب به، الإلحاح فى طلب التعارف والاختلاط .









3-التحرّش عبر الإنترنت: القيام بإرسال التعليقات، الرسائل أو الصور والفيديوهات غير المرغوبة أو المسيئة أو غير اللائقة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

4-المكالمات الهاتفية: عمل مكالمات هاتفية أو إرسال رسائل نصية تحمل اقتراحات أو تهديدات جنسية.

5-الملاحقة أو التتبع: تتبع شخص ما، سواء بالقرب منه أو من على مسافة، مشيًا أو باستخدام سيارة، بشكل متكرر .









بعض المعلومات التي تحتاجها لتعليم طفلك في عمر مبكر:





1- حذر طفلك من الجلوس في أحضان أي شخص مهما كان الوضع بما في ذلك الأعمام والأخوال.





2- تجنب ارتداء الملابس أمام طفلك او طفلتك عندما يبلغ من العمر عامين، تعلم ان تعطيهم مساحتهم الخاصة.





3- لا تسمح أبدًا لأي شخص بالغ بالإشارة لطفلك على أنه "زوجي " أو" زوجتي" او ملكيتي.





‏ 4- عندما يخرج طفلك للعب مع الأصدقاء تأكد من أن تبحث عن طريقة لمعرفة أي نوع من الالعاب يلعبون.





5- لا تجبر طفلك على زيارة أي شخص بالغ لست مرتاحا له و أيضا كن ملتزما إذا كان اصبح طفلك مولعا جدا بشخص بالغ معين.





‏ 6- بمجرد أن يتغير الطفل من طفل مفعم بالحيوية الى طفل انطوائي فقد تحتاج إلى أن تسأل بصبر الكثير من الأسئلة لطفلك.





7- قم بتعليم الاطفال البالغين بعناية عن القيم الصحيحة للجنس، إذا لم تفعل ذلك فسيعلمهم المجتمع القيم الخاطئة.





8- من المستحسن دائما أن تقوم بمراجعة الرسوم او الافلام التي اشتريتها للتو لهم ‏ قبل أن يبدأوا برؤيتها بأنفسهم.





‏9- تأكد من تفعيل الرقابة الأبوية الخاصة بك على التلفاز والهاتف.





‏ 10- علم أولادك البالغين من العمر 3 سنوات كيفية غسل أعضائهم الخاصة بشكل صحيح وتحذيرهم من عدم السماح لأي شخص أبدًا بلمس تلك المناطق من ضمنهم أنت.





11- ضع قائمة بالاشياء التي يمكن أن تهدد سلامة طفلك (وهذا يشمل الموسيقى والأفلام وحتى الأصدقاء والعائلات).





‏12- علم طفلك كيف يتصرف بين الزحام.





‏13- بمجرد أن يشكو طفلك من شيء معين او شخص، لا تلتزم الصمت حيال ذلك.





‏14- تناول القضية ومشاكلهم وأظهر لهم أنك تستطيع الدفاع عنهم .









التحرّش الجنسي لا يعتبر غلطة الشخص المتحرّش به أو المعتدى عليه أبدًا. فالتحرّش بأحدهم هو اختيار يتخذه المتحرّش بغض النظر عن ملابس الشخص المعتدى عليه أو تصرفاته، والتي لا يمكن أبدًا أن تستخدم كعذرٍ لتبرير التحرّش.