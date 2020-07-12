ناجى شهود: مناورة حسم 2020 تؤكد للعالم قدرات الجيش المصري.. فيديو

اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن مناورة حسم 2020 تؤكد للعالم قدرات الجيش المصري، مشيرًا إلى أن هناك مراكز بحثية تقوم بدراسة وتقييم القوات المسلحة المصرية بكل قطع الأسلحة الموجودة في الجيش.

وأضاف شهود في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأحد، أخطر ما في الأسلحة هو الإنسان المصري لأنه ملوش حل ومش عارفين يكسروه ازاي، لافتًا إلى أن مناورة حسم 2020 تؤكد للإنسان المصري أهمية جيش بلده.





وأوضح أن ما تم عرضه من مشاهد للمناورة ليس كل المناورة ولكن هو المسموح بعرضه فقط، وما هو غير مسموح لم يعرض ولا يعرفه أحد غير المنفذين لهذه المناورة لأنها أسرار بلد".



