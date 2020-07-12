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ناجى شهود: مناورة حسم 2020 تؤكد للعالم قدرات الجيش المصري.. فيديو

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:05 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال اللواء  ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن مناورة حسم 2020 تؤكد للعالم قدرات الجيش المصري، مشيرًا إلى أن هناك مراكز بحثية تقوم بدراسة وتقييم القوات المسلحة المصرية بكل قطع الأسلحة الموجودة في الجيش.

وأضاف شهود في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأحد، أخطر ما في الأسلحة هو الإنسان المصري لأنه ملوش حل ومش عارفين يكسروه ازاي، لافتًا إلى أن مناورة حسم 2020 تؤكد للإنسان المصري أهمية جيش بلده.

وأوضح أن ما تم عرضه من مشاهد للمناورة ليس كل المناورة ولكن هو المسموح بعرضه فقط، وما هو غير مسموح لم يعرض ولا يعرفه أحد غير المنفذين لهذه المناورة لأنها أسرار بلد".

وتابع، أن الجيش المصري لا يعرف موعد امتحانه ولذلك فالمناورة حسم 2020 هي جزء من المذاكرة للإنسان المصري والقوات المسلحة، مؤكدًا أن التدريب متعدد المستويات بداية من الفرد إلى الشكل الذي يظهر في المناورة، والمناورات ارقى مستويات التدريب لأنها تخالف التدريب العادي وتشمل كل الوحدات المسؤولة عن تأمين الاتجاه الغربي بالأفرع الرئيسية الثلاثة القوات الجوية والدفاع الجوي والبحرية.
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