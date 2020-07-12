AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ذئاب وولفرهامبتون تفترس إيفرتون بثلاثية وتحرمه من المشاركة الأوروبية

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:12 م
وولفرهامبتون ضد إيفرتون
وولفرهامبتون ضد إيفرتون
Advertisements
إسراء أشرف
حقق فريق وولفرهامبتون الفوز على ضيفه إيفرتون 3-0 فى المباراة التي جمعتهما، اليوم، ضمن منافسات الجولة 35 من بطولة دوري الإنجليزي.

وسجل أهداف وولفرهامبتون راؤول خيمينز في الدقيقة 45+2 (ضربة جزاء)، ولياندير ديندونكير في الدقيقة 46، قبل أن يسجل دييجو جوتا ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 74.

الفوز رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 55 نقطة واستعاد المركز السادس، الذي يلعب صاحبه دورًا فاصلًا للمشاركة في دور المجموعات ببطولة الدوري الأوربي للموسم المقبل بينما تجمد رصيد فريق إيفرتون عند النقطة 45 في المركز الحادي عشر، ليفقد فرصة مشاركته بـ البطولات الأوروبية الموسم المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري الألماني .. سوبر فيرنر يقود لايبزيج لاكتساح ماينز بخماسية.. فيديو

ليفانتي يضرب إسبانيول بثلاثية في الدوري الإسباني.. فيديو

نيوكاسل يضرب شيفيلد بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي.. فيديو

أتلتيك بلباو يهزم ريال مايوركا بثلاثية في الدوري الإسباني

ليفانتي يهزم ريال بيتيس 4 - 2 في الدوري الإسباني

ترشيحاتنا

الإمارات الأقرب.. مصدر يكشف سر رفض الكاف استضافة تونس نهائيات إفريقيا

لدعم تورط الصين في تفشي كورونا.. بانون يكشف عن تعاون مريب بين منشقين من معمل ووهان واستخبارات غربية

6 نصائح تحميك من انسداد الرئة

متأثرا بفيروس كورونا .. وفاة القمص إشعياء ميخائيل كاهن كنيسة الملاك بالظاهر

لأول مرة .. شقيقات أحمد زكى يقاضين رامى عز الدين بسبب الميراث

عروسة البحر .. عائشة بن أحمد تستمتع بالعطلة الصيفية.. شاهد

AdvertisementS

هل اقتربت الصفقة من الحسم.. موليكا نجم مازيمبي يفاجئ جمهور الأهلي بهذا الفعل

تعرف على سر إطلاق لقب «سيد معزة» على ميسي

أخبار الرياضة.. موليكا يفاجئ جماهير الأهلي.. اتحاد الكرة يكشف موقفه من استضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا

طاهر محمد طاهر يغلق صفحة انتقاله إلى الأهلي من أجل "حلم" المقاولون العرب

مصير الأهلى والزمالك.. 4 دول تتنافس على استضافة نهائيات أبطال إفريقيا بعد اعتذار الكاميرون

ميدو جابر خارج الحسابات .. ضربة قوية لـ إيهاب جلال في المقاصة قبل استئناف الدوري

الإمارات الأقرب.. مصدر يكشف سر رفض الكاف استضافة تونس نهائيات إفريقيا

شطة عن أزمة نادي القرن: كل الاحترام والتقدير للزمالك وجماهيره وجمعيته العمومية

الأهلى يوافق على بقاء أزارو مع الاتفاق السعودي حتي نهاية الدوري

كاف في ورطة.. تفاصيل جديدة بشأن استضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا المتبقية

لن يحدث إلا ما كتب الله لنا.. شاهد عبد الله جمعة بصحبة محمد عبد الغنى ومصطفى محمد

لضم محمد شريف.. وفد الاتفاق السعودي يصل إلى القاهرة للتفاوض مع الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجلد الأسود.. منى زكي تتألق بإطلالة جريئة تبرز جمالها

برفقة حسن شاكوش.. جوهرة تثير الجدل بالجلد الأسود

أكلة لتقوية المناعة.. سمك بالكاري والزنجبيل.. فيديو