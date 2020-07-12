ذئاب وولفرهامبتون تفترس إيفرتون بثلاثية وتحرمه من المشاركة الأوروبية





وسجل أهداف وولفرهامبتون راؤول خيمينز في الدقيقة 45+2 (ضربة جزاء)، ولياندير ديندونكير في الدقيقة 46، قبل أن يسجل دييجو جوتا ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 74.







الفوز رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 55 نقطة واستعاد المركز السادس، الذي يلعب صاحبه دورًا فاصلًا للمشاركة في دور المجموعات ببطولة الدوري الأوربي للموسم المقبل بينما تجمد رصيد فريق إيفرتون عند النقطة 45 في المركز الحادي عشر، ليفقد فرصة مشاركته بـ البطولات الأوروبية الموسم المقبل.



حقق فريق وولفرهامبتون الفوز على ضيفه إيفرتون 3-0 فى المباراة التي جمعتهما، اليوم، ضمن منافسات الجولة 35 من بطولة دوري الإنجليزي.