الغردقة تستقبل اليوم أول رحلة طيران من العاصمة المجرية بودابيست

استقبلت اليوم الأحد مدينة الغردقة في البحر الأحمر، أول رحلة طيران قادمة من العاصمة المجرية بودابيست، على متنها 123 سائحًا مجريًا وذلك منذ استئناف مصر حركة السياحة الوافدة إليها اعتبارًا من أول يوليو الجاري.





وأوضح ماجد أبو سديرة، رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن هؤلاء السائحين سيقضون ما بين اسبوع واسبوعين في خليج مكادي بمدينة الغردقة للاستمتاع بالطبيعة الخلابة للمدينة وجوها الدافئ المشمس وشواطئها وأماكنها المفتوحة التي توفر مناخ صحي مثالي لهم.





وقامت المكاتب الداخلية للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بالمحافظة باستقبال هؤلاء السائحين بالورود وقدموا لهم بعض الهدايا التذكارية لتعريفهم بصورة أكبر على مصر وحضارتها العريقة وأماكنها السياحية الرائعة والتي ليس لها مثيل.





كما استقبلت اليوم ايضا مدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء 4 رحلات طيران قادمة من دولتي أوكرانيا وبيلاروسيا.



