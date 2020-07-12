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سيارات

التصرف الصحيح عند وضع وقود خاطئ في سيارتك

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:01 م
وضع وقود خاطئ في
وضع وقود خاطئ في سيارتك
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اشرف عطية
تزويد السيارة بالديزل بدلا من البنزين يعتبر من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها قائد السيارة مما يشكل خطورة شديدة على أجزاء دورة البنزين والمحرك و الرشاشات و في هذا السياق نطرح عليكم هذا الموضوع .

التصرف الصحيح عند وضع وقود خاطئ في سيارتك :

1-ان تداركت المشكلة قبل التحرك من البنزينة لا تقم بتشغيل محرك السيارة على الإطلاق، أو إدارة مفتاح السيارة بشكل يسمح لمضخة الوقود بوصول الكهرباء لها حتى لا تقوم بسحب الوقود الخاطئ وضخه للمحرك.

2- اطلب مساعدة متخصص و قم بسحب الوقود الخاطئ الموجود بخزان وقود سيارتك وإفراغه تمامًا من الوقود الموجود به .

3- استخدم أحد منتجات تنظيف فلتر الوقود ورشاشات الوقود التي تباع بمحطات البنزين حتى تنظف الشوائب الموجودة في ممرات الوقود ورشاشات الوقود لتنظيفها.

4- ان لم تتدارك الموقف و التحرك بالسيارة عليك التوقف على الفور على جانب الطريق في مكان آمن ثم اغلق المحرك و حرك  السيارة علي ونش لأقرب مركز فني متخصص لحل المشكلة .
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