انفجار نطنز يفتح فصلا جديدا أكثر دموية في الصراع بين أمريكا وإيران.. استراتيجية سرية بين ترامب وإسرائيل لاغتيال جنرالات الحرس الثوري وتخريب المنشآت النووية.. وطهران تتوعد

- فصل جديد في العلاقات بين أمريكا وإيران بعد الانفجار الغامض لمفاعل نطنز

- نيويورك تايمز: ترامب أعد اتفاقية سرية مع إسرائيل لاغتيال جنرالات بارزين بالحرس الثوري وتخريب منشآت نووية

- محللون يؤكدون: الاستراتيجية الجديدة ستساعد إيران في جعل برنامجها النووي أكثر سرية





خرج مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، غلام حسين غيب برور، اليوم الأحد، بتصريحات مثيرة للجدل، رد فيها على تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قالت فيه إن التوتر بين إيران والولايات المتحدة دخل مرحلة جديدة بعد انفجار منشأة نطنز النووية، وإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتمد استراتيجية مشتركة مع إسرائيل لاغتيال مسئولين بارزين بالحرس الثوري.





وقال غيب برور في تصريحاته، التي نقلتها وكالة "مهر" الإيرانية، إن "الكلام عن تخريب المنشآت النووية واغتيال قادة الحرس لن يؤثر على سياساتنا".





وأضاف: "الحرب النفسية لن تؤثر على أي من قادة الحرس الثوري، ونقول لإسرائيل إن حذفها من جغرافيا المنطقة هو شعار نعمل عليه".





وأوضح تقرير "نيويورك تايمز" أن تداعيات الانفجار الذي استهدف منشأة نووية في مدينة نطنز، يوم الجمعة، وخلف أضرارًا كبيرة للنشاط النووي الإيراني، تعكس تصاعد مرحلة خطرة يُحتمل أن تتفاقم خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.





ونقل التقرير عن مسئولين أمريكيين قولهم إن "إيران قد تستغرق ما يصل إلى عامين لإعادة برنامجها النووي إلى ما كان عليه قبل الانفجار"، مستشهدين بدراسة موثوقة تفيد بأن أجهزة الطرد المركزي الإيرانية ستحتاج عامًا أو أكثر حتى تتعافى قدراتها.





وأوضحت "نيويورك تايمز" أنه في حالة ثبت أن الانفجار كان هجومًا مقصودًا فسيدرك الإيرانيون أنه حتى مرافقهم النووية والصاروخية الأكثر حساسية وحراسة تم اختراقها، مشيرةً إلى أن العالم يشهد الآن فصلًا جديدًا في الصراع بين البلدين، تعكف فيه واشنطن على الانتقام من طهران بشكل مباشر.





وقارن مسئولون مطلعون، بحسب التقرير، بين الانفجار في نطنز وبين الهجوم الإلكتروني الذي استهدف المنشآت النووية الإيرانية قبل عقد من الزمن، والذي تم التخطيط له لأكثر من عام، إذ أن الفكرة الأساسية كانت زرع عبوة ناسفة في منشأة تخضع لحراسة مشددة، ربما بالقرب من خط غاز.





لكن بعض الخبراء طرحوا أيضًا احتمال استخدام هجوم إلكتروني لتشغيل إمدادات الغاز.





وربط التقرير هذا الأمر بالاستراتيجية الجديدة التي أعدتها واشنطن وتل أبيب، والتي أكد مسئولون لـ"نيويورك تايمز" أنها لا تزال قيد التطوير، وتتضمن سلسلة من ضربات سرية تهدف إلى الإطاحة بأبرز جنرالات الحرس الثوري وإبطال المنشآت النووية الإيرانية.





وبحسب التقرير، فإن أقرب ما توصلت إليه الإدارة الأمريكية لوصف استراتيجيتها تجاه طهران، جاءت في تعليقات الشهر الماضي من المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك، حيث قال: "من منظور تاريخي، رأينا أن الضعف يقابله المزيد من العدوان الإيراني".





ورجح التقرير أن الفصل الثاني في هذا الصراع سوف يشهد مواجهة إيرانية أمريكية محتملة حول 4 ناقلات نفط في طريقها الآن إلي فنزويلا حيث تعهدت الولايات المتحدة بعدم السماح لها بنقل حمولتها من النفط الإيراني، بسبب انتهاكها للعقوبات.





ويحذر المحللون من أن النهج الناشئ محفوف بالمخاطر، وهو نهج قد يعمل على المدى الطويل على دفع البرنامج النووي الإيراني إلى مزيد من السرية، وبالتالي يجعل من الصعب اكتشافه.





وأشارت الصحيفة إلى أن المسئولين الأمريكيين والإسرائيليين يراهنون على أن إيران ستحد من ردها، كما فعلت بعد أن قتلت طائرة دون طيار أمريكية في يناير قائد الحرس الثوري السابق قاسم سليماني، وهو أحد أهم القادة الإيرانيين.





وفيما عبر بعض المسئولين الأمريكيين عن مخاوفهم من أن مقتل الجنرال سليماني سيقود إيران إلى شن حرب ضد الولايات المتحدة، طمأنتهم ضابطة استخبارات الأمريكية جينا هاسبيل، قائلة إن الإيرانيين سيتبعون نهج الهجمات الصاروخية المحدودة ضد أهداف أمريكية في العراق، والتي اتضح أنها صحيحة حتى الآن. ومن هنا، رجح التقرير بأنه قد يكون رد إيران المحدود حافزًا لمزيد من العمليات ضدها.





ويقول بعض المسئولين الأمريكيين والإسرائيليين ومحللي الأمن الدولي، إن إيران قد تعتقد أن الرئيس دونالد ترامب سيخسر انتخابات نوفمبر، وأن منافسه الديمقراطي المفترض جو بايدن سيرغب في إحياء شكل ما من أشكال التسوية التي توصلت إليها إدارة أوباما مع طهران قبل خمس سنوات.



