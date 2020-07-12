حملة النائب أبو العينين تواصل أعمال تطهير وتعقيم شوارع عزبة القصبجي بالجيزة .. فيديو وصور

يواصل أعضاء حملة النائب محمد أبو العينين ، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، تطهير وتعقيم العديد من الشوارع والحارات والمساجد فى دائرة الجيزة؛ ضمن إجراءات احترازية متبعة للوقاية من فيروس كورونا.





شملت أعمال أعضاء حملة النائب محمد أبو العينين ، استمرار عمليات التطهير والتعقيم اليوم في عزبة القصبجي بالجيزة : " ش السكة الحديد وتغيان _ حارة ابو إيهاب _ حارة عبد العزيز فتحي _ مسجد الرحمه _ حارة فاروق مصطفي _ ش ترعة الزمر _ حارة الدكرورى _ مسجد التوحيد _ حارة الجنيدى _ ش محروس الليثي _ حارة كمال الليثي _ش الشلايش _ ش محمد الليثي _ مسجد التوبة _ حارة عبد المنعم محمود _ حارة محمد سعد _ ش كحيل _ حارة محمد حلمى _ حارة محمد الخراط _ حارة الجنيدى _ حارة مصطفي ذكى _ عطفة تغيان".









يذكر أن مكاتب خدمة المواطنين للنائب محمد أبو العينين شاركت لمدة ثلاثة أشهر في تنظيم صرف المعاشات بمكاتب البريد والمدارس التى خصصتها محافظة الجيزة لصرف المعاشات.





ولاقت تجربة النائب محمد أبو العينين فى إعداد أماكن انتظار لأصحاب المعاشات والتسهيل عليهم، استحسانًا كبيرًا من المواطنين، وتم تكرار هذه التجربة في عدد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.