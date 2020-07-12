النشرة الاقتصادية اليوم الأحد .. الدولار يواصل انخفاضه أمام الجنيه ومطالبات بإعادة تصدير الفول والعدس.. وزيادة استثمارات التعليم والصحة والاتصالات والإسكان

الجنيه يواصل تحقيق مكاسب امام الدولار

الحاصلات الزراعية تطالب التموين بفتح تصدير الفول عريض الحبة و العدس

بنسبة 70 % ..التخطيط تعلن زيادة استثمارات قطاعات الصحة و الاسكان و التعليم

كورونا دفعت صناع القرار حول العالم لحلول مبتكرة

اسوان الاعلى فى الاشعاع الشمسى خلال يونيو الماضى

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، فى نشرته الاقتصادية اليوم الاحد 12 يوليو 2020 ، أهم الأخبار الخاصة بالجانب الاقتصادي المصري، وأبرز الخدمات المقدمة من الموقع للقراء، والتي جاء في مقدمتها الدولار يواصل انخفاضه امام الجنيه ومطالبات باعادة تصدير الفول عريض الحبةوواصل سعر الدولار الأمريكى تراجعه مقابل الجنيه تراجعه خلال تعاملات اليوم الأحد 12يوليو 2020 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.قالت شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار وقف تصدير الفول "العريض الحبة" والعدس تسبب في خسائر فادحة للمصدرين والفلاحين، مطالبة وزير التموين د. علي المصيلحي بإعادة النظر في تصدير الفول عريض الحبة والعدس.قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الإجراءات التى اتخذتها الدولة فى إطار التصدى لأزمة كورونا، تضمنت دعم القطاعات التى لديها قدرة على التكيف، مؤكدة أن الاقتصاد المصرى يعد اقتصادًا متنوعًا، حيث إن الناتج القومى لا يعتمد على قطاع واحد، بل يعتمد على مجموعة من القطاعات، تساهم مجتمعة فى تحقيق الناتج القومى لمصر.قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن جائحة كوفيد – 19 دفعت صناع القرار والقطاع الخاص على مستوى العالم للإبداع والابتكار في الحلول المطروحة لمعالجة آثار الأزمة وضمان استمرارية الأعمال، مشيرة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاستغلال الأزمة في تعزيز الإصلاح الاقتصادي.أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحـصاء اليوم الأحد الموافق 12/ 7 /2020 النشرة السنوية لإحـصاءات البيئة الجزء الأول: أحوال البيئة وجودتها عام 2018.وأوضح التقرير، أن محافظة القـــاهرة ومدينة الغردقة سجلتا أعلى معــدل شــهري لكمية الأوزون الكلية خـــــلال شـــــهر أبــــريـــل 2018 حيث بلغ (296،309 دوبسون) على التوالي.