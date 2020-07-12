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اقتصاد

النشرة الاقتصادية اليوم الأحد .. الدولار يواصل انخفاضه أمام الجنيه ومطالبات بإعادة تصدير الفول والعدس.. وزيادة استثمارات التعليم والصحة والاتصالات والإسكان

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:41 م
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
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قسم الاقتصاد
يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، فى نشرته الاقتصادية اليوم الاحد 12 يوليو 2020 ، أهم الأخبار الخاصة بالجانب الاقتصادي المصري، وأبرز الخدمات المقدمة من الموقع للقراء، والتي جاء في مقدمتها الدولار يواصل انخفاضه امام الجنيه ومطالبات باعادة تصدير الفول عريض الحبة

الجنيه يواصل تحقيق مكاسب امام الدولار

وواصل سعر الدولار الأمريكى تراجعه مقابل الجنيه تراجعه خلال تعاملات اليوم الأحد 12يوليو 2020 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

بـ 15.92 جنيه للشراء.. سعر الدولار يواصل تراجعه في البنوك اليوم الأحد


الحاصلات الزراعية تطالب التموين بفتح تصدير الفول عريض الحبة و العدس

قالت شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار وقف تصدير الفول "العريض الحبة" والعدس تسبب في خسائر فادحة للمصدرين والفلاحين، مطالبة وزير التموين د. علي المصيلحي بإعادة النظر في تصدير الفول عريض الحبة والعدس.


بسبب خسائر المزارعين.. الحاصلات الزراعية تطالب التموين بإعادة فتح تصدير الفول عريض الحبة

بنسبة 70 % ..التخطيط تعلن زيادة استثمارات قطاعات الصحة و الاسكان و التعليم


قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الإجراءات التى اتخذتها الدولة فى إطار التصدى لأزمة كورونا، تضمنت دعم القطاعات التى لديها قدرة على التكيف، مؤكدة أن الاقتصاد المصرى يعد اقتصادًا متنوعًا، حيث إن الناتج القومى لا يعتمد على قطاع واحد، بل يعتمد على مجموعة من القطاعات، تساهم مجتمعة فى تحقيق الناتج القومى لمصر.

لأول مرة.. التخطيط: زيادة 70% فى استثمارات قطاعات الصحة والإسكان والصرف الصحى والاتصالات والتعليم
كورونا دفعت صناع القرار حول العالم لحلول مبتكرة

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن جائحة كوفيد – 19 دفعت صناع القرار والقطاع الخاص على مستوى العالم للإبداع والابتكار في الحلول المطروحة لمعالجة آثار الأزمة وضمان استمرارية الأعمال، مشيرة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاستغلال الأزمة في تعزيز الإصلاح الاقتصادي.

وزيرة التعاون الدولي: جائحة كورونا دفعت صناع القرار لابتكار حلول غير تقليدية

اسوان الاعلى فى الاشعاع الشمسى خلال يونيو الماضى

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحـصاء اليوم الأحد الموافق 12/ 7 /2020 النشرة السنوية لإحـصاءات البيئة الجزء الأول: أحوال البيئة وجودتها عام 2018.

وأوضح التقرير، أن محافظة القـــاهرة ومدينة الغردقة سجلتا أعلى معــدل شــهري لكمية الأوزون الكلية خـــــلال شـــــهر أبــــريـــل 2018 حيث بلغ (296،309 دوبسون) على التوالي.

جهاز الإحصاء: أسوان تسجل أعلى معدل شهري للإشعاع الشمسي في يونيو 2018


 

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