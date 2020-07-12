ضمن الموجة الـ 16.. المنيا تنجح في استرداد ألف فدان مخصصة للغابات الشجرية بالطريق الصحراوي الغربي.. والمحافظة تناشد المخالفين استكمال الإجراءات

إزالة 91 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في يوم

استرداد 76 حالة تعدٍ على الزراعة على مساحة 4200 فدان

المحافظة تناشد واضعي اليد سرعة التوجه للمركز التكنولوجي واستلام أذونات الفحص





تستمر أعمال الموجة الـ 16 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب"، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لاي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.





وفي محافظة المنيا أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات، حيث كلف نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، باستكمال أعمال استرداد 6 الاف فدان مخصصة للغابات الشجرية بالطريق الصحراوي الغربي بزمام قرية طوخ الخيل بمركز المنيا.





ونجحت الحملة في استرداد 1000 فدان، تمهيدا لتسليم المشروع للشركة المنفذة والبدء في زراعة الغابات الشجرية.

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شارك في الحملة التى قادها نائب المحافظ، العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، كما تم إزالة 9 حالات بناء على أراضى أملاك الدولة على مساحة 4600 متر مربع بطوخ الخيل .





وكشف المحافظ، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، نجحت امس السبت في إزالة 91 حاله تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، على مساحة 19783 متر مربع، وإزالة واسترداد عدد 76 حالة تعديات زراعة على مساحة 4200 فدان و18 قيراط.





أما الوحدة المحلية لمركز ديرمواس فقد ازالت حالة تعد بالبناء المخالف لقانون 119 لسنه 2008 على مساحة 120 متر مربع، بالإضافة لإزالة 8 حالات تعديات زراعة على أملاك الدولة على مساحة 2 فدان و18قيراطا.





وتمكنت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، من إزالة حالتي تعد بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة على مساحة 117 متر مربع بقرية قلوصنا، إضافة إلى إزالة 24 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك دولة على مساحة 2050 متر مربع بجبل الطير.





ونفذت الوحدة المحلي لمركز بني مزار، حملة إزالة واستراد حيث تم إزالة 47 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 12064 متر مربع، وتم استرداد 1263 فدان و18 قيراط بقرية بنى صامت.





وتم استرداد 65 فدان و6 قيراط بنطاق الوحدة المحلية لمركز مطاي لعدد 7 حالات تعدى على أرض زراعية أملاك الدولة.





وأزالت الوحدة المحلية لمركز العدوة، 7 حالات تعد على أرض زراعية على مساحة 1769 فدان ، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص، من إزالة حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة علي مساحة 69 متر مربع، وإزالة واسترداد حالة تعدى على أرض زراعية على مساحة 100 فدان بقرية نزلة أسمنت.

وتهيب محافظة المنيا بواضعي اليد والمتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقًا لقانون 144 لسنة 2017، بسرعة التوجه للمركز التكنولوجي بالديوان العام لمحافظة المنيا واستلام أذونات الفحص والمعاينة وسدادها بإحدى البنوك،

تقرر 31 يوليو الجاري موعدًا نهائيا لسداد الرسوم واستكمال إجراءات التقنين، وإلا سيتم إدراج تلك الأراضي "محل طلب التقنين " بالموجة (16) لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة.