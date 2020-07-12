ضمن الموجة الـ 16.. المنيا تنجح في استرداد ألف فدان مخصصة للغابات الشجرية بالطريق الصحراوي الغربي.. والمحافظة تناشد المخالفين استكمال الإجراءات

إزالة 91 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في يوم
استرداد 76 حالة تعدٍ على الزراعة على مساحة 4200 فدان
المحافظة تناشد واضعي اليد سرعة التوجه للمركز التكنولوجي واستلام أذونات الفحص
تستمر أعمال الموجة الـ 16 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب"، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لاي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.
وفي محافظة المنيا أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات، حيث كلف نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، باستكمال أعمال استرداد 6 الاف فدان مخصصة للغابات الشجرية بالطريق الصحراوي الغربي بزمام قرية طوخ الخيل بمركز المنيا.
ونجحت الحملة في استرداد 1000 فدان، تمهيدا لتسليم المشروع للشركة المنفذة والبدء في زراعة الغابات الشجرية.
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شارك في الحملة التى قادها نائب المحافظ، العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، كما تم إزالة 9 حالات بناء على أراضى أملاك الدولة على مساحة 4600 متر مربع بطوخ الخيل .
وكشف المحافظ، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، نجحت امس السبت في إزالة 91 حاله تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، على مساحة 19783 متر مربع، وإزالة واسترداد عدد 76 حالة تعديات زراعة على مساحة 4200 فدان و18 قيراط.
أما الوحدة المحلية لمركز ديرمواس فقد ازالت حالة تعد بالبناء المخالف لقانون 119 لسنه 2008 على مساحة 120 متر مربع، بالإضافة لإزالة 8 حالات تعديات زراعة على أملاك الدولة على مساحة 2 فدان و18قيراطا.
وتمكنت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، من إزالة حالتي تعد بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة على مساحة 117 متر مربع بقرية قلوصنا، إضافة إلى إزالة 24 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك دولة على مساحة 2050 متر مربع بجبل الطير.
ونفذت الوحدة المحلي لمركز بني مزار، حملة إزالة واستراد حيث تم إزالة 47 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 12064 متر مربع، وتم استرداد 1263 فدان و18 قيراط بقرية بنى صامت.
وتم استرداد 65 فدان و6 قيراط بنطاق الوحدة المحلية لمركز مطاي لعدد 7 حالات تعدى على أرض زراعية أملاك الدولة.
وأزالت الوحدة المحلية لمركز العدوة، 7 حالات تعد على أرض زراعية على مساحة 1769 فدان ، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص، من إزالة حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة علي مساحة 69 متر مربع، وإزالة واسترداد حالة تعدى على أرض زراعية على مساحة 100 فدان بقرية نزلة أسمنت.
وتهيب محافظة المنيا بواضعي اليد والمتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقًا لقانون 144 لسنة 2017، بسرعة التوجه للمركز التكنولوجي بالديوان العام لمحافظة المنيا واستلام أذونات الفحص والمعاينة وسدادها بإحدى البنوك،
تقرر 31 يوليو الجاري موعدًا نهائيا لسداد الرسوم واستكمال إجراءات التقنين، وإلا سيتم إدراج تلك الأراضي "محل طلب التقنين " بالموجة (16) لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة.