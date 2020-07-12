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منوعات

205 عمليات إطلاق نار في عام.. ارتفاع معدل الجريمة في مدينة نيويورك بشكل مرعب

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:37 م
صدى البلد
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احمد شريف

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، ارتفاع عمليات إطلاق النار الشهر الماضي في مدينة نيويورك بنسبة 130 في المائة عن الأساس السنوي، حيث كانت تصل  نسبة إطلاق النار إلى ٨٩ عملية  في العام الماضي ، إلا أنها وصلت إلى  205 عمليات هذا العام.



وشهدت المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع في 4 يوليو 21 عملية إطلاق نار أدت إلى وفاة 44 شخصًا وإصابة ثمانية آخرين.



قال إيرول تولون مأمور مقاطعة سوفولك، "عندما ترى التخريب في جميع مجتمعاتنا ، عندما ترى الاعتداءات ، ترى قنابل مولوتوف يتم إلقاؤها على سيارات إنفاذ القانون ، عليك أن تبدأ في إدراك أننا بدأنا نفقد السيطرة".



وأضاف "بمجرد أن نفقد السيطرة ، لن نفقد السيطرة على المتظاهرين السلميين ، ولكن نفقدها على هؤلاء المجرمون. موضحا  "وبمجرد أن نبدأ في التخلي عن السلطة لهم ، سنكون في حالة فوضى في شوارعنا".


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