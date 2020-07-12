وليد صلاح الدين مع حسام عاشور فى أحدث ظهور.. شاهد

نشر وليد صلاح الدين لاعب نادى الأهلى السابق، صورة جديدة عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهر وليد صلاح الدين مع نجم النادى الأهلى حسام عاشور فى احدث ظهور بعد استغناء الفريق الأحمر عنه.



وكان النادي الأهلي قد أعلن مؤخرا عدم تجديد عقد حسام عاشور مع الأهلي، ورحيله عن النادي بنهاية الموسم الحالي.

واتخذ عاشور اتخذ قرار الاعتزال داخل النادي الأهلي، خلال الأيام الماضية، لكنه تراجع عنه، وقرر استكمال مشواره الكروي خارج النادي الأهلي.





وتترقب الأندية المصرية قرار عودة النشاط الرياضى من جديد بعد تصريحات وزير الشباب والرياضة مؤخرًا بشأن عودة التدريبات مطلع الشهر المقبل تمهيدًا لعودة النشاط مطلع أغسطس.



يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزراء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.



ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يوليو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا



