رنا رئيس تنتظر عرض مسلسل الحرامي

انتهت الفنانة الشابة رنا رئيس من تصوير دورها في مسلسل “الحرامي " حيث تجسد في هذا المسلسل دور سالي ابنه بيؤمي فؤاد ورانيا يوسف، وتدور الاحداث في اطار كوميدي اجتماعي ومن المقرر عرضه قريبًا علي منصة شاهد.



المسلسل من نوعيه الاعمال التي تدور في ١٠ حلقات ويشارك في بطولته كارولين عزمي، أحمد داش وعدد من النجوم ومن اخراج محمد سلامة.



رنا لفتت لها الأنظار خلال مشاركتها ونجاحها في دراما رمضان هذا العام ٢٠٢٠ من خلال مسلسل " ليالينا ٨٠ " مع غادة عادل وخالد الصاوي واياد نصار ومن انتاج شركة سينرجي ، وكذلك مسلسل " سلطانة المعز" مع الفنانة غادة عبد الرازق ، ومن قبلها دورها في مسلسل " شبر ميه " مع نجلاء بدر وأحمد السعدني.





واستطاعت النجمة الشابة رنا رئيس ان تضع قدميها وبشكل ثابت في عالم التمثيل والدراما، وكان الحظ دائما معها حيث عملت مع كبار النجوم التي تعلمت واستفادة من خبراتهم كثيرًا ، حيث انها مجتهدة وتعمل علي نفسها بشكل كبير فهي عاشقه للفن التي تربت عليه ونشأت في بيت تشاهد فيه يوميا النجوم فهي ابنة خبيرة التجميل المعروفة "زينب حسن".



