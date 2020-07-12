الثروة السمكية: مصر الأولى إفريقيا والسادسة عالميا فى مجال الاستزراع السمكى

ثمن الدكتور خالد السيد رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية خلال مؤتمر تحديات الزراعة المصرية الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها لمواجهة جائحة كورونا حتى الآن ، في ظل توجه الدولة نحو توفير الغذاء للمواطنين أثناء جائحة كورونا ومدي توافرها بالأسواق .



وكشف " رئيس هيئة الثروة السمكية " رسالة ورؤية وهدف الهيئة من تنمية الاقتصاد القومي في مجال تنمية الثروة السمكية وإقامة مشروعات التوسع الأفقي والرأسي في هذا المجال ضمن إطار السياسة والخطة العامة للدولة 2030



وأوضح أن الرؤية تتمثل فى عدة محاور منها تنمية المصايد الطبيعية والاستزراع السمكي

، والارتقاء بنصيب الفرد من الانتاج السمكي المحلي ، و تحقيق الريادة في مجال الاستزراع السمكي من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية ترضي العملاء وتتماشي مع اتجاه الدولة فيما يخص التنمية المستدامة



ولفت إلي أن الهدف هو تحقيق الوفرة الغذائية ، منوها إلي أن مصر تعد من الدول الكبري في مجال الاستزراع السمكي حيث يبلغ الانتاج السمكي من المزارع حوالي 80% من جملة الانتاج السمكي بمصر حيث يبلغ الانتاج السمكي 1.9 مليون طن 1.6 مليون طن استزراع سمكي و300 الف طن من المصايد الطبيعية



وأشار إلي أن مصر الأولي افريقيا والسادسة عالميًا في مجال الاستزراع السمكي والأولي فى انتاج العائلة البورية

وتابع :"خلال جائحة كورونا وإلى الآن لم تتأثر الأسواق المصرية بأي نقص في الأسماك بل حدث انخفاض في الأسعار ".



وأضاف أنه فى إطار استراتيجية الدولة سيكون هناك خلال الفترة القادمة نموذج استرشادي بمشروع المليون ونصف فدان من خلال بروتوكول تعاون مع إحدي الشركات مما يسمح للهيئة من تقديم خدماتها الارشادية للاستزراع التكاملي بين الانتاج السمكي والنباتي ، بالإضافة إلي أنه جاري تجهيز مفرخين بحريين لإنتاج أسماك الدنيس والقاروص واللوت وموسي بمحافظتي الاسكندرية وبورسعيد .



وأستكمل :"في ضوء مبادرة البنك المركزي للحصول على قروض ميسرة بفائدة 5% قامت الهيئة بالاتفاق مع عدد من البنوك لتقديم قروض ميسرة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة ورفع متوسط الانتاج من وحدة المساحة".



وأكد أن الهيئة انتهت من قاعدة بيانات المزارع السمكية ولاية الهيئة و قامت الهيئة بالحصول على الموافقات المبدئية لاستغلال البحرين المتوسط والأحمر في إنشاء أقفاص سمكية لزيادة كمية الأسماك البحرية المنتجة بمصر .

