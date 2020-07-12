في انتخابات مجلس الشيوخ.. مرشح «مستقبل وطن» يحتل المركز الأول على «تويتر»

فور إختياره من حزب مستقبل وطن لخوض غمار انتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة الجيزة، دشن مجموعة كبيرة من الرياضيين، حملة لدعم أحمد دياب المرشح رقم 5 رمز قناة السويس، حتى استطاعوا أن يصلوا بهاشتاح (#أحمد_دياب_مستقبل_الجيزة) للمركز الأول بين التغريدات المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





وشارك فى تدشين الحملة على موقع "تويتر" نخبة من نجوم مصر العاملين في المجال الرياضي وعلى رأسهم سيف زاهر وحازم إمام وأحمد حسن ومحمد زيدان وأحمد حسام ميدو وعماد متعب ومحمد فضل وغيرهم من الرياضيين، وإنضم إليهم مجموعة كبيرة من لاعبي كرة القدم والرياضيين وعدد كبير من شباب محافظة الجيزة.



