مجلس التعاون الخليجي يناقش تأثيرات جائحة كورونا على قطاعي الكهرباء والمياه

ناقشت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تأثيرات فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) على قطاعي الكهرباء والمياه، بمشاركة أكثر من 30 خبيرا يمثلون وزارات وهيئات الكهرباء والمياه بدول المجلس.

وتبادل المشاركون - عبر اتصال مرئي اليوم /الأحد/، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - الخبرات والتجارب بين الوزارات والهيئات الخليجية المعنية بقطاعي الكهرباء والمياه بخصوص التحديات التي فرضتها جائحة "كورونا" أمام تحقيق أمن الكهرباء والمياه، فضلا عن مراجعة استراتيجيات إدارة المخاطر، ووضع ومراجعة خطط استمرارية الأعمال.

وناقش المشاركون - خلال ورشة العمل الثانية حول "تأثير جائحة فيروس (كورونا) على قطاعي الكهرباء والمياه" - تجاربهم فيما يختص باستراتيجيات التعافي من الأزمات والكوارث والخطط طويلة الأمد للتعايش مع كورونا والعودة إلى العمل، بالتعاون مع هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج العربية وجمعية علوم وتقنية المياه بدول المجلس.



