انتخابات مجلس الشيوخ.. ارتفاع عدد المتقدمين للترشح بالدقهلية إلى 20 خلال يومين

ارتفع عدد المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بالدقهلية الى 20 مرشحا خلال يومين.





أغلقت في الخامسة من مساء اليوم اللجنة المسئولة عن تلقى طلبات الترشح لإنتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ عن محافظة الدقهلية برئاسة المستشار إبراهيم حراز رئيس محكمة المنصورة الابتدائية وعضوية المستشاريين أحمد السعيد، ومختار جبر، عادل عبد العال، ومحمود اسماعيل أبوابها في اليوم الثانى لإستقبال راغبى الترشح والتى بدأت في التاسعه صباحا من صباح اليوم.





فيما استقبلت اللجنه اليوم فى اليوم الثانى اوراق مرشحين فقط ليرتفع العدد خلال يومين الى 20 مرشحا .





كانت اللجنة قد تلقت خلال اليوم اليوم الأول 18 مرشحا بينهم 6 مرشحين عن حزب مستقبل وطن ومرشح عن حزب المؤتمر و11 مرشح مستقل فيما استقبلت اليوم مرشحان ليرتفع العدد خلال اليومان الى 20 مرشحا وذلك للمنافسه على 6 مقاعد فردية على مستوى المحافظه.



