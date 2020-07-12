كورونا هتختفي في شهر.. مدير مستشفى العزل بالأقصر يرقص فرحا لخروج آخر حالة

قال الدكتور احمد خليل، مدير مستشفى العزل الصحي بالمدينة الشبابية بالطود بالأقصر، إنه يوجه الشكر لكل الشعب المصري لاستيعابه وتحمله لتلك الازمة وتفشي فيروس كورونا، وان الفيروس في تلك الفترة الحالية والقادمة سيبدأ في الانحسار.





وتابع الدكتور احمد خليل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر 2"، أنه تم عبور الذروة، مبشرًا انه في خلال شهر ان شاءالله ستسجل مصر صفر حالات.





واوضح انه تم اغلاق مستشفى العزل بالاقصر خلال الايام الماضية، وتم خروج اخر 15 حالة من الثلاثاء الماضي وتعافيهم بشكل كامل دون تسجيل اي حالة وفاة.





وأنه يوجد انحسار لأعداد الوفيات ومع مرور الوقت ستمر تلك الأزمة وجدير بالذكر أنه تم انتشار فيديو للدكتور أحمد خليل وهو يرقص فرحا وذلك بخروج آخر حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من مستشفى العزل التي يديرها في المدينة الشبابية في مركز الطود في محافظة الأقصر.



