السائق الأمين.. أعاد حقيبة أموال فيها 20 ألف جنيه ويرفض المكافأة.. صور

كرمت المحاسبه أماني النادري وكيل التضامن بالغربية اليوم سكرتير وحدة قرية "صفط تراب" بمركز المحلة لأمانته فى مهام عمله وإعادته حقيبه تحوي مبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه إلي سيدة حال تركها داخل سيارة تاكسي سهوا.





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كما أشرفت وكيلة التضامن بالغربية مراحل تكريم الموظف خالد حامد إسماعيل سكرتير وحدة النضامن والشئون الاجتماعية بقرية صفط تراب بمركز المحلة لأمانته.





وكشفت "النادري" "إسماعيل " عن أقدمه على إعادة مبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه خلال فترة عمله كسائق تاكسي عقب إنقضاء العمل الحكومي عقب العثور على المبلغ المالي بحقيبة وقعت من مالكها.





وأضاف وكيل التضامن الإجتماعي أن الموظف اكتشف أن الحقيبه قد اكتشف أنها ملك سيدة تدعي "نورهان .ا " والتى كانت قد استقلت سيارة التاكسي برفقته لقضاء حوائجها.





وكشفت مصادر داخل مديرية التضامن والشئون الإجتماعية أن الموظف سلم الحقيبه الى مالكها والتى حاولت بعدها إعطائه مبلغ مالي قدره 2000 جنيه كمكافأه ولكنه رفض أى مكافأه ماليه من ناحيتها.





وأشادت "النادري " بدور الموظف فى التواصل مع مالكه الحقيبه تليفونيا وحدد موقعها وذهب إليها لتسليمها المبلغ المالي لأمانته وانسانيته.