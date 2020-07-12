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حوادث

بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو.. قوافل الداخلية توزع سلعا غذائية على الأسر الأكثر احتياجا

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:57 م
توزيع سلع غذائية
توزيع سلع غذائية
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مصطفى الرماح
واصلت وزارة الداخلية إيفاد عدة قوافل لتوزيع السلع الغذائية مهداة للأسر الأكثر إحتياجًا، وذلك إستمرارًا لتنفيذ مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين وإستمرارًا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وبمناسبة الإحتفال بثورة 30 يونيو .

ومن جانبها قامت منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية بوزارة الداخلية بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والتحركة والمتحركة للمشاركة فى فعاليات المبادرة بالتنسيق مع مديريات الأمن وإعداد سيارات متنقلة مُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب القرى والمناطق النائية للوصول إلى المواطنين الأكثر إحتياجًا، وذلك فى إطار تخفيف العبء عن كاهلهم .   
                
وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات الصحية الإحترازية والوقائية التى تضمن سلامة المواطنين أثناء فعاليات المبادرة والقائمين على تنفيذها . 
بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو.. قوافل الداخلية توزع سلعا غذائية على الأسر الأكثر احتياجا
بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو.. قوافل الداخلية توزع سلعا غذائية على الأسر الأكثر احتياجا
بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو.. قوافل الداخلية توزع سلعا غذائية على الأسر الأكثر احتياجا
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