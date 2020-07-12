إزالة 2300 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ببني سويف

أعلن الدكتور هاني غنيم محافظ بني سويف ، إزالة 2300حالة تعد بواقع: 1880حالة تعد على الأراضى الزراعية، و 420حالة على أراضى أملاك الدولة،بينما تم ضبط وإزالة 311 مخالفة بناء،وذلك على مستوى مراكز ومدن المحافظة" السبع منذ صدور قرار مجلس الوزراء في 25 مارس الماضي"بحظر انتقال وتحرك المواطنين وغلق المحال العامة،لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا،وحتى أمس السبت 11 يوليو الجاري .





إقرأأيضا :





جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ للتقرير الدوري،الذي يعرضه اللواءهشام شادي السكرتير العام،بخصوص سير العمل في حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتصدى للبناء المخالف والعشوائي،التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك،وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية،وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية،وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات بناء أو تعديات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا .





حيث أكد "غنيم" ،أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطة متكاملة،والتي تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من مسار،من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أوالمستجدة مع التركيز على التعديات "في المهد"،وفق برنامج زمني محدد،وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية،وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة،وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي الذي توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للحفاظ على الرقعة الزراعية،والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى أملاك الدولة .



