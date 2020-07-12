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محافظات

محافظ الأقصر يصدر حركة تنقلات بين رؤساء القرى

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:34 م
محافظ الأقصر يصدر
محافظ الأقصر يصدر حركة تنقلات بين رؤساء القري
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شمس يونس
اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر القرار رقم 334 لسنة 2020 الصادر من العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر والخاص بحركة تنقلات وتعيين رؤساء القرى بالمركز .

واشتمل القرار عددا من التغييرات فى  قيادات قرى مركز ومدينة الزينية كالآتى نقل كرم محمود ضاحى رئيس قرية المدامود قبلى ليصبح رئيس قرية المدامود بحر.

ونقل يوسف احمد رئيس قرية المدامود بحري  ليصبح قرية المدامود قبلى وتعيين اشرف سعيد من شئون العاملين بقرية الصعايدة ليصبح رئيس قرية الصعايدة .

وتعيين مكى عمر سكرتير قرية العشى ليصبح رئيس قرية العشى وتعيين هدى الطواب شرقاوي من نائب مدير الشئون القانونية لتصبح  رئيس قرية الزينية بحرى.

ونقل اشرف سعد الدين رئيس قرية الصعايدة  الى العمل مدير ادارة التخطيط والمتابعة بالمركز ونقل  مصطفى النجار رئيس قرية الزينية بحرى الى ديوان عام المركز .

ومن جانبه أكد العقيد احمد الهوارى أن حركة التنقلات لرؤساء القرى تستهدف خلق دماء جديدة للعمل على تطوير وتنمية القرى وفقًا لخطة الدولة التنموية .
محافظ الأقصر يصدر حركة تنقلات بين رؤساء القرى
محافظ الأقصر يصدر حركة تنقلات بين رؤساء القرى
محافظ الأقصر يصدر حركة تنقلات بين رؤساء القرى
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