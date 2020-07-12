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مرأة

نشرة الصحة والمرأة.. علامات الإصابة بأورام القولون.. وصور تكشف جمال ملامح روبي

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:02 م
نشرة الصحة والمرأة
نشرة الصحة والمرأة
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حياة عبد العزيز
نشر موقع صدى البلد مجموعة من الأخبار الهامة، خلال الساعات الماضية، في مجالي الصحة والمرأة، وإليكم أبرز العناوين..

يوجد لدى البعض ميل وراثي لتطوير الأورام الحميدة المتعددة ومنها القولون و يمكن أن تتسبب الحالات الموروثة مثل داء السلائل الغدي العائلي ومتلازمة غاردنر في نمو المئات من السلائل في القولون والمستقيم. وإذا لم يتم علاجها بالجراحة لإزالة الجزء المصاب من الأمعاء ، مع العلم أن هذان الشرطان نادران الحدوث.

تصدرت الفنانة روبي مؤشرات البحث جوجل، فيسبوك، تويتر، وإنستجرام، بعدما نشرت صورة لها بالمايو على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور إنستجرام.

حصوات الكلى هي واحدة من أكثر أمراض المسالك البولية شيوعًا، وتؤثر على عدد كبير من الأشخاص، وتشمل أعراض المرض ألمًا شديدًا، وهناك عدة أنواع من حصوات الكلى ، ولكن أكثرها شيوعًا هو أكسالات الكالسيوم، كما يُعد الافتقار إلى النشاط البدني والعادات الغذائية والاحترار العالمي السبب الرئيسي وراء تزايد حالات حصوات الكلى.

تعزز المناعة.. فوائد لن تصدقها عند تناول كوب من الماء بالليمون
الليمون غني بفيتامين سي والألياف ومركبات أخرى مفيدة للغاية لصحتك، كما تحتوي هذه الحمضيات على العديد من الفوائد الصحية التي يمكن أن تساعد في تحسين صحة قلبك وصحة الجهاز الهضمي والمساعدة في فقدان الوزن الصحي.


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