أخبار العلوم والتكنولوجيا.. وان بلس تعتزم إطلاق هاتف جديد ضمن الفئة المتوسطة.. وأفضل 5 تطبيقات لزيادة سرعة الإنترنت في 2020





ذكر تقرير نشرته وكالة "reuters"، أن الحكومة الهندية قدمت طلبا لمحكمة ولاية محلية لمنع أي من الشركات الصينية التي حظرت تطبيقاتها مؤخرا في الهند من الحصول على أمر قضائي لوقف تطبيق القرار.



