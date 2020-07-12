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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. وان بلس تعتزم إطلاق هاتف جديد ضمن الفئة المتوسطة.. وأفضل 5 تطبيقات لزيادة سرعة الإنترنت في 2020

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:17 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، وجاءت كالآتي.


تتسابق شركات تصنيع الهواتف الذكية، لتطوير أجهزة جديدة تقدم العديد من المواصفات المتطورة لتقديم |أفضل أداء وبأقل سعر في سوق الهواتف الذكية، للاستحواذ على أكبر نسبة من السوق وجذب اهتمام المشترين، ومن بين هذه الشركات شاومي وفيفو.


قامت شركة أوبو Oppo، بطرح تحديث جديد من نظام التشغيل Android 10، لهاتف Oppo R15 ، والذي تم الإعلان عنه في شهر مارس من العام 2018، تم طرحه للبيع في شهر أبريل مع نظام Android 8.1 Oreo ومع واجهة ColorOS 5.


وجهت شركة آبل Apple الأمريكية، تحذيرا من خلال صفحة دعم جديدة، لمستخدمي أجهزة الحاسب المحمولة التابعة لها Macbook، من استخدام غطاء لكاميرا الويب webcam المدمجة في تلك الأجهزة لأنها تؤدي إلى تلف شاشات الأجهزة الباهظة الثمن.


نشر صاحب التسريبات الشهير Max Weinbach ، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، مقطع فيديو يظهر فيه هاتف سامسونج القابل للطي المرتقب Galaxy Z Flip، والذي يكشف عن الصور الرسمية للهاتف.


تدرس شركة فيسبوك Facebook، فرض حظر على الإعلانات السياسية على منصتها قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي ستقام 3 نوفمبر في الولايات المتحدة.


أيام قليلة وتعلن شركة "وان بلس OnePlus"، عن هاتفها الجديد Nord، والآن، ظهرت تسريبات جديدة تكشف خطة الشركة لإصدار هاتف آخر من هواتف الفئة المتوسطة.


ذكر تقرير نشرته وكالة "reuters"، أن الحكومة الهندية قدمت طلبا لمحكمة ولاية محلية لمنع أي من الشركات الصينية التي حظرت تطبيقاتها مؤخرا في الهند من الحصول على أمر قضائي لوقف تطبيق القرار.


أدرج متجر Flipkart، قائمة بمواصفات هاتف ريلمي الرائد  Realme 6i، للبيع على موقعه الإلكتروني، بعد أن أطلقته الشركة الصينية مع  بداية  هذا  الأسبوع في الهند والذي يتم طرحه لأول مرة في الهند إلى جانب هاتف C11.


كشفت أحدث الصور المسربة على تويتر،مواصفات حاسبين لوحيين مرتقبين من هواوي وهم MatePad T10، و MatePad T10s.


يمثل عام 2020 بالنسبة لقياسات سرعة الإنترنت مأساة كبيرة، حيث أنه منذ بداية العام، ومع بدء تفشي فيروس كورونا، ازداد الضغط بشكل كبير على الإنترنت، مما أدى إلى مشكلة كبيرة أدت إلى بطئه وتوقفه في بعض الأحيان، وللتغلب على هذه المشكلة يجب استخدام تطبيقات مثل تطبيق Meteor وهو من أفضل 5 تطبيقات لزيادة سرعة الإنترنت في 2020

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