الداخلية في يوم.. إحباط محاولة تهريب بضائع ممنوعة عبر ميناء الإسكندرية.. ضبط طالب أعلن تسريب امتحانات الثانوية العامة على جروب بـ واتساب

إحباط تهريب أكثر من 23 مليون قرص وعبوة "منشطات – مكملات غذائية"

إحباط محاولة تهريب 25 ألف جهاز "قياس حرارة يدوى – شيشة إلكترونية" بميناء الإسكندرية

ضبط مصنع غير مرخص بالإسكندرية لتصنيع العصائر يستخدم خامات مجهولة المصدر

ضبط طالب يدير جروب لتسريب امتحانات الثانوية العامة









نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط تهريب أكثر من 23 مليون قرص وعبوة " منشطات – مكملات غذائية" و 25 ألف جهاز "قياس حرارة يدوى – شيشة إلكترونية" إلى داخل البلاد وقُدرت قيمة الرسوم المستحقة عليها بـ35 مليون جنيه.





أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى قيام أحد الأشخاص باستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول الأجنبية مشمولها عبارة عن "بوليستر" داخل حاويتان ، وإحتوائهما بداخلهما على أصناف محظور دخولها للبلاد بقصد تهريبها بطريقة غير شرعية.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إعداد لجنة لفحص محتويات الرسالة وأسفرت أعمالها عن ضبط (20 ألف) شيشة إلكترونية بمشتملاتها و (5 آلاف) جهاز قياس حرارة يدوى و(3 مليون) قرص منشط و (20 مليون) عبوة مكملات غذائية و (20 ألف) عبوة أدوية إنقاص وزن.





تقدر القيمة والرسوم والضرائب والغرامات المستحقة عليها بمبلغ (35 مليون جنيه).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال إحكام السيطرة الامنية على كافة المنافذ والمعابر ومكافحة أعمال التهريب ، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات التهريب إلى داخل البلاد.





تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصنع غير مرخص بالإسكندرية لتصنيع العصائر بإستخدام خامات مجهولة المصدر.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية قيام (المدير المسئول عن مصنع عصائر "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع وممارسة أعمال الغش التجارى، حيث يقوم بتصنيع العصائر غير مطابقة للمواصفات القياسية مستخدمًا مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر.



عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الدخلية تم إستهداف المصنع المشار إليه وضبط (1200 عبوة من العصائر غير المطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائى مُعد للبيع"- 650 كيلو جرام سكر "مجهولة المصدر"- 60 كيلو جرام مكسبات طعم "مستلزمات إنتاج" بدون بيانات تجارية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجارى وحيازة البضائع وخامات التصنيع مجهولة المصدر.



