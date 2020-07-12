عبد الواحد السيد ينشر صورة من الإجازة الصيفية.. شاهد

نشر عبد الواحد السيد حارس مرمى نادى الزمالك السابق، صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر حارس مرمى منتخب مصر السابق فى الصورة خلال قضاء عطلته الصيفية فى إحدى المدن الساحلية.



ويعد عبدالواحد السيد أحد كباتن ولاعبي نادي الزمالك الكبار السابقين، وساهم في تحقيق الفريق الأبيض العديد من الألقاب.



وتترقب الأندية المصرية قرار عودة النشاط الرياضى من جديد بعد تصريحات وزير الشباب والرياضة مؤخرًا بشأن عودة التدريبات مطلع الشهر المقبل تمهيدًا لعودة النشاط مطلع أغسطس.



يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزراء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.



ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يوليو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا



