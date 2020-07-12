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رياضة

فرج عامر: نعاني من فراغ رياضي.. ونفتح قضايا محسومة في وقت غير مناسب للدولة

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:13 م
فرج عامر، رئيس نادى
فرج عامر، رئيس نادى سموحة
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حسام الحارتي
قال المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة ، أن تأخر عودة النشاط الكروي، وعودة الدوري العام، بسبب جائحة كورونا، تسبب في حالة فراغ رياضي وفيما نعايشه الآن ونشاهده في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف فرج عامر في تصريحات صحفية أن امتداد فترة الفراغ الرياضي لأربعة أشهر، ملأها الإعلام بفتح قضايا ليس لها بالنشاط الرياضي علاقة، ووصلت إلى قضايا محسومة منذ سنين، مطالبًا اتحاد الكرة بالنظر في عودة الدوري بأسرع وقت ممكن حتى تنشغل الأندية والأجهزة الفنية بالألعاب الرياضية، بدلًا من التراشق وتبادل الاتهامات.

وتابع:" اتحاد الكرة اختار موعدا بعيدًا لعودة الدوري، في حين شاهدنا بعض الدول التي كانت تعاني من تفشي أوسع لفيروس كورونا أعادة الأنشطة الرياضية والبطولات الرياضية قبل مصر بأكثر من شهر، فعودة الأنشطة الرياضية والدوري هو دعم للدولة المصرية، ولإعادة الحياة مرة أخرى.

واوصل:" للأسف أتت قضايا محسومة لتقسم الجماهير المصرية وأدخلتهم في حالة استقطاب رياضي في وقت دقيق تمر به مصر.
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