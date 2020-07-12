كاتب كردي: قرار أردوغان بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد هدفه استعادة شعبيته

علق الكاتب والمحلل السياسي الكردي، هوشنك أوسي، على محاولات الديكتاتور التركي رجب طيب أردوغان بهدم الحضارة المسيحية في بلاده وتحويل آيا صوفيا إلى مسجد.

وقال الكاتب والمحلل السياسي الكردي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم" المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، إن هذه الخطوة استفزازية، والهدف منها استعادة الشعبية فى الداخل التركي، موضحًا أن أردوغان استغل انشغال العالم بمحاربة فيروس كورونا وأصبح يقوم بأفعال غريبة.





ورد على بي بي سي يوم الأحد، في رسالة إلى أردوغان، أكد مجلس الكنائس العالمية الذي يضم 350 كنيسة كأعضاء، أن خطوات الزعيم التركي تزرع الانقسامات.





يذكر موقع التراث العالمي لليونسكو في اسطنبول أن آيا صوفيا كان متحفًا منذ عام 1934.





وأعلن أردوغان قراره يوم الجمعة بعد أن ألغى قرار المحكمة بوضع المتحف.







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وبنيت آيا صوفيا منذ 1500 عام ككاتدرائية مسيحية أرثوذكسية.





ومع ذلك ، مع مرور الوقت ، تم تحويل آيا صوفيا إلى مسجد بعد الفتح العثماني عام 1453.





وعلاوة على ذلك، تم تحويل وظيفة آيا صوفيا بحيث تم تحويلها كمتحف بناء على أوامر مصطفى كمال أتاتورك ، مؤسس تركيا العلمانية الحديثة.





منذ ذلك الحين تم حظر الخدمات الدينية في الموقع ، لكن المسلمين المتدينين قاموا بحملات طويلة من أجل السماح بالعبادة في آيا صوفيا.



