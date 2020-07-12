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محافظات

تعافي 24 من فيروس كورونا فى بني سويف وخروجهم من المستشفيات

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:54 م
تعافي 24 من فيروس
تعافي 24 من فيروس كورونا فى بني سويف وخروجهم من المستشفيات
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محمد عبدالحليم
أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف عن تعافى ٢٤ حاله من المصابين بفيروس كورونا المستجد وخروجهم من مستشفى الواسطى المركزي  والحميات ببني سويف من بينهم 3 حاله فوق سن ٨٠ عام و4 حالات فوق سن ال٧٠ عاما  عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة. 

وقال الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ، ببني سويف إن محافظ بنى سويف يتابعلخظيةا مستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول ، مؤكدا على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا ، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة. 

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وتقدم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة  بالشكر الي الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجى والدكتور محمود حسين مدير المستشفيات والدكتور كرم سعد مدير مستشفى الواسطى المركزى على المتابعه المستمره للمستشفى. 

من جانبه، أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى ، وكل مستشفيات المحافظة ، حيث يعمل الجميع بتفاني واخلاص ، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطنى والمهني  . 




تعافي 24 من فيروس كورونا فى بني سويف وخروجهم من المستشفيات
تعافي 24 من فيروس كورونا فى بني سويف وخروجهم من المستشفيات
تعافي 24 من فيروس كورونا فى بني سويف وخروجهم من المستشفيات
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