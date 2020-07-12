AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

هم سبب عزل لبنان عن الخليج.. مسئول ديني كبير ينتقد حزب الله بقوة

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:31 م
لبنان
لبنان
Advertisements
مـيـس رضـا

شدد بشارة بطرس الراعي رأس الكنيسة المارونية في لبنان على أهمية حياد لبنان، موجها انتقادا ضمنيا لـ"حزب الله".

 

وانتقد رأس الكنيسة المارونية في لبنان "حزب الله" اللبناني وحلفائه، من دون أي يذكرهم بالأسم، اليوم الأحد، وقال إن اللبنانيين يرفضون عزلهم عن حلفائهم وتدهور أحوالهم.

 

وبحسب "رويترز" فقد اعتبر البعض أن آخر عظتين ألقاهما البطريرك يمثلان تحولا إلى خطاب أكثر انتقادا لسياسات "حزب الله" والرئيس اللبناني ميشال عون، المتحالف معه.

 

وقال الراعي "إن اللبنانيين يرفضون أي أغلبية برلمانية تتلاعب بالدستور والنموذج الحضاري في لبنان، ويرفضون عزلهم عن "الأشقاء والأصدقاء" وأن يتحولوا من الوفرة إلى العوز ومن الرخاء إلى الشدة".

 

ويقول خصوم حزب الله إنه يتحمل المسؤولية لأن تحالفه مع إيران دفع دول الخليج العربية التي ساندت لبنان في السابق إلى النأي بنفسها عنه، مما أغلق بابا مهما للمساعدات.

 

وسبق أن دعا الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله لبنان إلى التطلع شرقا في إطار سعيه لحل مشاكله الاقتصادية، رغم أنه قال الأسبوع الماضي إن ذلك لا يعني أن يعزل لبنان نفسه عن بقية العالم.

 

ويشهد لبنان انهيارا ماليا يمثل أكبر تهديد لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي بدأت في 1975 وانتهت في 1990، وترجع أسباب الأزمة اللبنانية إلى عقود من الفساد وسوء الحكم من جانب النخبة الطائفية الحاكمة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيروت تحتضر.. لبنانيون لـ صدى البلد: هنموت من كورونا أو من الجوع

بعد تدخلها في الشئون الداخلية.. الخارجية اللبنانية تستدعي السفيرة الأمريكية

الحريري: لبنان يمر بأسوأ وضع اقتصادي في تاريخه.. وهناك مشروع لـ "تأميم البلد"

رئيس الوزراء اللبناني الأسبق: حزب الله يحكم بسطوة السلاح

ترشيحاتنا

وزير البترول الأسبق يكشف مزايا تحويل السيارات للعمل بالغاز

وليد أزارو يقترب من الرحيل عن الأهلي والتوقيع لـ الشباب السعودي.. تفاصيل

تعرف على سر إطلاق لقب «سيد معزة» على ميسي

514 باكية.. خسائر حريق سوق توشكى بحلوان تتجاوز 60% من محتوياته |صور

شيزوفرينيا أردوغان.. الرئيس التركي ينقل المرتزقة إلى ليبيا ثم يطالب بطردهم

مصر للطيران: إجراء تحليل PCR لـ كورونا شرط السفر إلى دولة الإمارات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكمامة تحمي من الإصابة بـ كورونا بنسبة 65%

نشرة الصحة والمرأة.. علامات الإصابة بأورام القولون.. وصور تكشف جمال ملامح روبي

للرجال.. أطعمة لن تصدقها تساعد على نمو اللحية