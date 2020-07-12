تكشف الغمة.. خالد الجندي: أكثروا من الصلاة على النبي.. فيديو

الشيخ خالد الجندي ، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النبى محمد -صلى الله عليه وسلم- هو كاشف الغمة بأمر ربه سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى أنه -صلى الله عليه وسلم- كاشف الغمة بالشفاعة العظمى يوم القيامة. قال





اقرأ أيضًا..

وأوضح « الجندى » في حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن النبى محمد -صلى الله عليه وسلم-كاشف الغمة فى حياته بهدايتنا، وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى ، فإن الصلاة عليه -صلى الله عليه وسلم- في الدنيا يكشف الغم والهم ويزيل الكرب.





وكان في بداية حلقة اليوم، قال الشيخ خالد الجندي ، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الدولة تعبر بكل طاقتها سياسيًا ودبلوماسيًا، لحماية مقدرات الوطن، خاصة فيما يتعلق بأزمة سد النهضة.



