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ثقافة

بعد البحيرة.. عواض بالغربية لتفقد المركز الثقافى بطنطا

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
توجه د. أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، لـ محافظة الغربية عقب انتهائه من تفقد قصر ثقافة دمنهور ومركز الإبداع بمحافظة البحيرة، وذلك لتفقد المركز الثقافى بـ طنطا للوقوف على أخر الاستعدادات لبدء عودة تنفيذ النشاط الثقافي والفني خلال منتصف يوليو الجارى، ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

أشاد رئيس الهيئة باستعداد المركز الكامل من تعقيم وإجراءات احترازية وكذلك اللوحات الارشادية المتوفرة بالمكتبات وقاعات الأنشطة ونادى تكنولوجيا المعلومات داخل المركز، كما قام بتفقد المسرح وأكد على عدم تجمع أعضاء الفرق الفنية في كواليس المسرح وضرورة الالتزام بمسافات التباعد بين أعضاء الفرق أثناء النشاط وكذلك بين رواد المركز على مستوى جميع الأنشطة

عقب ذلك تفقد د. عواض لدار الكتب وقصر ثقافة طنطا مؤكدا على الاستمرار فى تطهير المواقع وتنفيذ كافة الإجراءات بها.
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