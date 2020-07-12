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منوعات

رجل ينقض على مسنين ويطعنهم بمقص في مترو نيويورك.. فيديو

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:42 م
صدى البلد
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احمد شريف

أقدم رجل على طعن مسنين بالمقص في مترو أنفاق مدينة نيويورك الأسبوع الماضي ، حيث تصاعدت الجرائم في المدينة.


وبحسب صحيفة ديلي ميل، بدء الحادث عندما صح رجل بعمر ٤٦ عاما في وجه مسنين كامل يجلسان أمامه في عربة المترو في مدينة نيويورك قائلا لهم " لما لا تعود إلى منازلكم وتجلسون مع أطفالكم".


وفي النهاية انقض الرجل على رجل يبلغ من العمر 71 عامًا بمقص ، وطعنه في معدته.


 حاول رجل ثان ، في السبعينيات من عمره أيضًا ، التدخل وتم تقطيعه من قبل ذات الرجل بالمقص.


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واوضحت الصحف أنه تم  نشر الهجوم ، الذي وقع  بقطار 7 بالقرب من وشارع لينكولن ، على فيسبوك بواسطة باتريك جوردون ،لا ينتشر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي.


وقالت الشرطة إن المتهم نقل إلى مستشفى محلي لإجراء تقييم نفسي واتهم بتهمتين بالاعتداء وتهمتين بالتهديد وحيازة سلاح إجرامي.



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