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أخبار العالم

البحرين تستعد لفتح منافذها الحدودية مع السعودية في أغسطس المقبل

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:02 م
جسر الملك فهد ( البحرين
جسر الملك فهد ( البحرين -السعودية)
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مـيـس رضـا

تستعد منافذ المنطقة الشرقية بمملكة البحرين لفتح أبوابها «تدريجيا» أمام المغادرين والعائدين في الجانب السعودي خلال شهر أغسطس المقبل، مؤكدة جاهزية الأجهزة العاملة بالمنافذ سواء الجوازات أو الجمارك وغيرها لاستئناف حركة التشغيل واستقبال العابرين وفق أعداد تحددها الجهات المعنية في حينه، مع تطبيق بروتوكولات الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد والصادرة من وزارة الصحة والجهات المعنية.


وحسب ما أوردته صحيفة «اليوم» السعودية، أوضحت أنه لا فتح لمنافذ المنطقة الحدودية، وتشمل جسر الملك فهد، ومنافذ «الرقعي، والخفحي، والبطحاء»، قبل الحج، وأنه سيبدأ تدريجيا فور صدور القرار بذلك من الجهات المختصة. 


كانت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، كشفت عن اكتمال مشروع البوابات الجديدة بعد إزالة البوابات القديمة بالجانب السعودي ضمن تنفيذها خطة تطوير وتحسينات شاملة لجميع مناطق الإجراءات بالجانبين السعودي والبحريني خلال فترة توقف السفر الحالية، بسبب جائحة فيروس «كورونا»، مبينة أن العمل جارٍ لإطلاق المرحلة الأولى من الدفع الآلي الشامل في بوابات الرسوم.


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