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أسامة عبد العزيز: زيادة نسبة فاقدي الأمل في العمل بتركيا لـ 137%.. فيديو

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:54 م
الكاتب الصحفي أسامة
الكاتب الصحفي أسامة عبد العزيز
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كـريـم الـخـطـيـب
علق الكاتب الصحفي أسامة عبد العزيز، المتخصص في الشئون التركية، على قرار إبعاد 26 قاضيا ومدعيا عاما في تركيا من مناصبهم: «القضاء التركي أصبح قضاء مسيّس دون أى استقلالية».

وأكد «عبد العزيز » خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» أردوغان تمكن من تسيس القضاء وسار على هذا النهج منذ فترة طويلة، وأصبح هناك مذبحة  لكل قاضي ومدعي عام لا تتوافق أرادته لآراء أردوغان والحزب الحاكم الحالي.

وأوضح المتخصص في الشئون التركية، أن نسبة البطالة والعاطلين عن العمل في التركية ارتفعت خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن نسبة فاقدي الأمل في العمل في تركيا زادت نحو 137%، وارتفع العدد الي مليون و310 ألف بعد أن كان العدد 553 ألف شخص.

وأشار إلى أن البطالة في تركيا أرتفعت بشكل واضح وهذا ما أكدته التقارير والبيانات الرسمية، موضحا أن التقارير الرسمية أشارت إألى أن العدد ارتفع إلى 4 ملايين عاطل عن العمل في تركيا.

وتابع أن هناك مؤشرات أخرى غير حكومية أكدت أن البيانات الرسمية لاتعكس الحقيقة لان أكثر من 5 مليون شخص فقدوا وظائفهم في تركيا بسبب جائحة فيروس كورونا وبالتالي ارتفعت العاطلين عن العمل وهذا له أسباب عديدة.

وشدد على أن تركيا تعيش أزمة اقتصادية خانقة لان هناك اتساع كبير في عجز الميزان التجاري وارتفاع في واردات الطاقة وأمور أخرى، وتدخل أردوغان في السياسات التركية.
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