وزيرة التخطيط: زيادة حجم الاستثمارات بقطاع الصحة وقطاعات مختلفة لتحسين حياة المواطن.. فيديو

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية, أن مصر استطاعت في ظل جائحة كورونا العالمية التي اجتاحت العالم أجمع العمل على برنامج تنمية للاقتصاد.





وأضافت الدكتورة هالة السعيد خلال مداخلة هاتفية في نشرة أخبار "تن" المذاعة علي قناة "تن" الفضائية، أن الحكومة استطاعت تزويد حجم الاستثمارات التي تقدمها الدولة، موضحة أن كل الاستثمارات هدفها خدمة المواطن المصري.





وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة استطاعت زيادة حجم الاستثمارات بقطاع الصحة وقطاعات مختلفة لتحسين حياة المواطن المصري.





وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن هناك قطاعات كانت مرنه في ظل جائحة كورونا مثل قطاع الاتصالات وقطاع التشييد والبناء.





وأشارت إلي أن مبادرة تحفيز الاستهلاك التي اعلنت عنها اليوم هدفها هو توفير عدد أكبر من السلع للمواطنين خلال انتشار جائحة كورونا.