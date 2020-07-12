بوتين حول قمة الخمس النووية: هناك تراكم للكثير من القضايا وهي بحاجة للنقاش

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متحدثًا عن فكرة عقد قمة الدول الخمس النووية الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بأن العديد من الأمور غير المحددة في الشؤون الدولية قد تراكمت والتي تتطلب اهتمام هذه الدول، وأن مثل هذا الاجتماع سيكون مطلوبا ومفيدًا.

وقال بوتين، خلال حديث أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، بشأن مبادرة لقاء قادة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي:"لقد تراكم الكثير من الأمور غير المحددة في الشؤون الدولية والتي تتطلب الاهتمام المستمر من قبل الدول الكبرى في العالم والقوى النووية الرسمية. لذلك، فإن هذا الاجتماع، في رأيي، هو في الوقت المناسب ومطلوب وسيكون مفيدا".

وطرح الرئيس الروسي في يونيو الماضي، فكرة عقد قمة لقادة الدول النووية الخمس في لأمم المتحدة (روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا) في أقرب وقت ممكن، شاكرا لاتفاق الشركاء الدوليين على عقدها.

ووفقا للرئيس الروسي، من الضروري إجراء مناقشة مفتوحة حول قضايا الحفاظ على السلام، وتعزيز الأمن العالمي والإقليمي، والسيطرة على الأسلحة الاستراتيجية، فضلا عن الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف والتحديات والتهديدات الرئيسية الأخرى.