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محافظات

تنفيذ 16 قرارا لإزالة التعديات والإشغالات بحي الأربعين بالسويس

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:17 م
خالد سعداوي السكرتير
خالد سعداوي السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس
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حسن غنيمة
تابع خالد سعداوي السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس  يرافقه العميد ايهاب سراج الدين رئيس حي الاربعين أعمال الحملة المكبرة لتنفيذ16 قرارًا لازالة ورفع الاشغالات والاكشاك المخالفة والسوق العشوائي خلف دار مناسبات الاربعين. 

كما تابعت الحملة التعديات علي املاك الدولة بمنطقة الطابية وميدان الاربعين علي مساحة 2200 مترا مربعا .

شارك في الحملة من القيادات الامنية كلا من اللواء عيد سعيد مساعد مدير الامن وشرطة المرافق وقسم شرطة الاربعين.

كما شارك في الحملة الضبع ناشد مدير الأزمات والكوارث بالمحافظة و عزت الحنبوشي مساعد رئيس حي الاربعين ومحمد امام مديرالإدارات الهندسية والمتابعة والاشغالات والمرافق.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس لتنفيذ القانون والحفاظ علي املاك الدولة ومنع التعديات ورفع الاشغالات علي مستوي احياء السويس .

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